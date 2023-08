Tegola in Serie A, campionissimo salta la sfida scudetto

Un brutto stop dovrebbe escluderlo dall’attesissima sfida scudetto di Serie A: ormai sembra certo a diversi giorni di distanza dal match

Il campionato è iniziato da appena due settimane eppure già si iniziano a capire alcune cose riguardo le squadre più accreditate. Il big match della terza giornata perde però uno dei suoi protagonisti principali.

Non è di certo ancora tempo di parlare di sfide decisive per la conquista dello scudetto, viste le moltissime gare ancora da disputare e il mercato ancora da concludere. Eppure nella terza giornata di Serie A spicca un Roma-Milan già carico di significati. Si perché i giallorossi sono partiti talmente male, collezionando appena un punto tra Salernitana e Verona, che non possono più scherzare.

Dal canto loro, invece, i ragazzi di Pioli guidano la classifica a punteggio pieno e hanno dimostrato uno strapotere impressionante con Bologna e Torino. I nuovi innesti girano già a mille, con Pulisic e Loftus-Cheek che stanno impressionando per qualità e forza fisica. Non sono tanto i 6 punti a far parlare in modo entusiasta del Diavolo, quanto la fluidità di manovra e la velocità di inserimento dei nuovi arrivati.

Dovendo giocarla sulla carta non ci sarebbe partita al momento con Mourinho e i suoi, ma come sappiamo il calcio regala sempre grandi sorprese.

Roma, guai per Mourinho in vista del Milan: Dybala verso il forfait

A rendere tutto più complicato per la Roma potrebbe essere anche un’assenza davvero pesante, ovvero quella di Paulo Dybala. Se da una parte il nuovo acquisto da mille e una notte, Romelu Lukaku, potrà andare al massimo in panchina (non è in condizione), l’argentino rischia di non essere nemmeno convocato.

Il suo precampionato è stato piuttosto complesso e già contro il Tolosa si era fermato dopo nemmeno un tempo di gioco. L’aver svolto tutta la preparazione non sembra aver dato i benefici sperati e alla seconda di campionato contro il Verona (con la Salernitana era squalificato) ha lasciato il campo al 68′.

Un piccolo problema all’adduttore della coscia destra che lo ha portato ad uscire anzitempo dal campo. I controlli effettuati nelle scorse ore hanno escluso delle vere e proprie lesioni, ma hanno comunque confermato come ci sia bisogno di qualche giorno di riposo. L’ipotesi al momento più probabile è che Dybala non sia convocato contro il Milan, sfruttando poi la sosta per le nazionali per recuperare al meglio. Mourinho dovrà inventarsi qualcosa per ovviare all’assenza del suo uomo migliore.