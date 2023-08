Valentina Vignali da far girar la testa: look sconvolgente a Porto Cervo

Valentina Vignali fa girar la testa a tutti: il look in vacanza a Porto Cervo della bella atleta e modella lascia senza parole i suoi fan

L’estate sta finendo, ma ci sono ancora sprazzi di caldo, sole e mare, e a ricordarcelo ci ha pensato anche Valentina Vignali, la sportiva 32enne molto popolare sui social. Nelle sue ultime foto, pubblicate su Instagram, la cestista riminese si presenta con un look accattivante, da lasciare senza fiato. Una cosa a cui, in realtà, i suoi follower sono abbastanza abituati, anche se lei riesce sempre a trovare il modo di sorprenderli.

Chi visita il suo profilo Instagram sa che troverà molte foto della sua fortunata carriera come modella e testimonial. Da anni infatti, grazie alla sua naturale bellezza e al fisico perfetto dovuto all’attività sportiva, Valentina Vignali è uno dei volti più ricercati nel mondo della moda e dello spettacolo in Italia. È divenuta celebre soprattutto grazie alle campagne pubblicitarie – tra le più recenti, Head & Shoulders, Oral-B e Victoria’s Secret – e per le apparizioni televisive.

Nel corso degli anni Dieci è stata concorrente di Miss Italia, corteggiatrice di Uomini e Donne, conduttrice di vari show, concorrente del Grande Fratello e infine anche opinionista a Domenica Live. La sua carriera è dunque ampiamente scavata nel mondo dello show business italiano, anche se all’origine Valentina Vignali è e resta una giocatrice di basket, da sempre la sua grande passione. Infatti, riesce ancora a trovare il tempo per giocare regolarmente in un club, nonostante i vari impegni lavorativi.

Valentina Vignali, dal basket a Porto Cervo: sport e moda per conquistare i fan

Ex cestista nel Basket Cervia, prima a livello giovanile e poi di prima squadra, si è spesso spostata da un club all’altro, facendo il possibile per conciliare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo con lo sport. E finora ci è sempre riuscita con discreto successo, dato che, pur non essendo una delle migliori giocatrici di basket in Italia, continua ad avere una carriera agonistica di tutto rispetto. L’ultima stagione l’ha conclusa con la Virtus Pavona, vincendo il campionato.

Su Instagram Valentina Vignali alterna post sul suo sport a quelli più glamour, come questo in cui veste un attillato abito total black che ne esalta le forme e ben si sposa col colore corvino dei capelli. Ma il basket resta al centro di tutto, e infatti trovate anche un post recente in cui l’atleta e modella conferma che, nonostante non sia più giovanissima e abbia avuto qualche infortunio, andrà avanti a giocare. I fan, sia del personaggio social e televisivo che della sportiva, possono stare tranquilli.