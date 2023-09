Juve, svelato il vero rimpianto di Allegri: lo voleva subito

La sessione estiva di calciomercato lascia Massimiliano Allegri con un grande rimpianto: ecco chi voleva prendere il tecnico della Juventus

Anche in questa sessione di calciomercato non sono mancati i colpi di scena. La Juventus, come da previsioni, è andata in controtendenza rispetto a tante altre campagne acquisti di cui si era resa protagonista in passato. Tradotto: nessun grande affare. Qualche nome importante è circolato, Romelu Lukaku in primis, ma alla fine non si è concretizzato nulla.

D’altronde, la ‘Vecchia Signora’ non prenderà parte ad alcuna competizione europea nei mesi a venire e la rosa, allo stato attuale delle cose, è senz’altro molto competitiva. Sembra, poi, che i bianconeri stiano finalmente recuperando Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, due elementi che sulla carta potrebbero spaccare il campionato di Serie A.

Il bomber serbo è partito alla grande anche dal punto di vista realizzativo, mettendo in campo tutta la sua enorme voglia di riscatto. Se la pubalgia smetterà una volta per tutte di tormentarlo, allora i tifosi juventini potranno davvero divertirsi e gioire insieme al loro centravanti. Parallelamente, mister Allegri si augura che pure Paul Pogba possa lasciarsi alle spalle i numerosi problemi fisici.

Il centrocampista francese ha le qualità per essere ancora dominante in Italia, ma chiaramente serve una buona condizione anche sotto l’aspetto mentale. Missione semplice da compiere? Tutt’altro. Ci si proverà, mantenendo il più possibile un certo ottimismo. Va detto, comunque, che senza l’ex Manchester United i torinesi avrebbero potuto pescare dal mercato una pedina molto più affidabile dal punto di vista psicofisico.

In tal senso, non è un segreto il forte apprezzamento della ‘Vecchia Signora’ nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic. Il club di Exor corteggiava da tempo il classe ’95, ma in questo periodo non era nelle condizioni di affondare il colpo. E così Milinkovic-Savic ha deciso di accettare la ricchissima proposta avanzatagli dall’Al-Hilal.

Calciomercato Juventus, la rivelazione su Allegri: “Milinkovic è il suo grande rimpianto”

Il serbo è volato in Arabia Saudita e ha firmato un contratto fino al 2026 da 20 milioni di euro netti a stagione. Cifre da capogiro, di fronte alle quali diventa estremamente complicato rifiutare. E la Juventus, ovviamente, non avrebbe potuto competere economicamente con la compagine saudita.

Nelle scorse ore Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, è tornato sulla questione Milinkovic-Savic, in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Prima che Milinkovic andasse in Arabia Max era consapevole delle difficoltà, ma anche speranzoso. Il serbo è sempre stato un suo pallino“, ha dichiarato Galeone.

Insomma, l’ex Lazio rappresenta il vero rimpianto estivo del trainer di Livorno. Con lui la Juve, di certo, sarebbe stata ancora più forte. Adesso, però, è tempo di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato, puntando ad obiettivi importanti.

