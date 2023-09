Formula Uno, il segreto di Verstappen: perchè è lui l’uomo da battere

Il campione olandese Max Verstappen si espone raccontando la ricetta del suo successo. Un mix di fattori che l’hanno portato sul tetto della Formula 1

Difficilmente dimenticheremo la stagione che Max Verstappen sta conducendo in Formula 1. Il fenomeno olandese sta dominando in un modo che raramente si era mai visto prima la stagione, e non sembra volersi fermare.

L’ultimo Gran Premio, a Monza, è stata la consacrazione del livello raggiunto da Verstappen, che ha portato a casa la decima vittoria consecutiva ed il record che apparteneva a Sebastian Vettel. 16 giri sono bastati all’olandese per superare l’ottimo Carlos Sainz e mettersi al comando di una gara mai più persa. “È straordinario, voglio che questa striscia continui. Non sempre però queste cose dipendono da te, quindi i basta avere un ottimo weekend di gara”, ha dichiarato ai microfoni di GQ.

L’intervista ha poi proseguito con Verstappen che ha analizzato il suo modo di vivere lo sport, sottolineando cosa lo ha portato ad essere così dominante negli ultimi tre anni. “Sono felice di come sta andando questo mondiale, ma c’è sempre qualcosa in più che si può conquistare”.

Verstappen, la ricetta per la vittoria

Con 145 punti di distacco sul suo compagno di squadra e secondo in classifica Sergio Perez, Max Verstappen viaggia ormai spedito verso il terzo titolo mondiale consecutivo.

“Voglio che questo momento continui, tutto funziona bene. Dominare è il modo più bello di vincere, ma mi godo il momento perchè so che non può essere per sempre”, ha commentato l’olandese. Un successo enorme, che Verstappen associa a diversi fattori. Uno su tutto la crescita che, fin da bambino, è riuscito a fare grazie al padre Cos (ex pilota di Formula 1). “All’epoca la presenza di mio padre mi aiutò tantissimo”, ha confessato.

Poi il binomio tra Max ed il team. “Dominare dipende dal team e dal modo con cui lavora, anni fa non avrei mai pensato di poterci riuscire”. Infine i tifosi, con i quali l’olandese vive un rapporto viscerale soprattutto nel weekend casalingo di Zandvoort. “Un’atmosfera bellissima. C’era un clima di festa”. ha concluso Verstappen.

Un momento straordinario per lui, che adesso si prepara al Gran Premio di Singapore per cercare di allungare la striscia di vittorie ed il suo record. Attenzione perchè tra un paio di gare Verstappen potrebbe già laurearsi matematicamente campione del mondo di Formula 1.