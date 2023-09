Zaira, tutto trasparente: lo zoom svela il dettaglio rovente

La tifosissima del Boca Juniors torna a sorprendere i propri follower su Instagram, grazie a molteplici scatti che entusiasmano ma fanno anche riflettere. La sorella di Wanda Nara è tornata a colpire

Nata a Ferragosto del 1988, originaria del comune di Boulogne Sur Mer in provincia della ben più rinomata Buenos Aires, Zaira Nara è una modella di talento nonché personaggio televisivo molto popolare nella propria terra natia. Nell’ambito dell’entertainment ha saputo mettersi alla prova in molteplici ambiti, diversi fra loro, ottenendo ovunque ampi successi.

La sua carriera come modella prende il largo prestissimo, sin dalla tenera età, e nel corso del tempo le collaborazioni sono aumentate esponenzialmente: tutto ciò ha concesso a Nara di divenire il volto predominante di numerose pubblicità oltre che permetterle di finire sulle copertine delle più celebri riviste argentine.

Nel suo palmares si annovera davvero di tutto: oltre ad essere come già detto una modella, è pure conduttrice e attrice di teatro. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha dato prova di sapersi destreggiare con sapiente maestria in ciascuno di questi ambiti. In grado di bucare lo schermo grazie al suo fascino e alle innate e al contempo incredibili doti interpretative, in tal senso ha saputo distinguersi ed emanciparsi dalla sorella agente di calciatori (tra i quali Mauro Icardi).

Dispone di occhi profondi, di un verde intenso, che abbinati a lunghi capelli castani è stata in grado di far fruttare a dovere al fine di venire inserita, nel 2010, al quarantasettesimo posto delle donne più avvenenti al mondo secondo una minuziosa classifica stilata dalla rivista mensile britannica For Him Magazine.

Il successo internazionale nel suo destino

Da allora in poi è dilagato in maniera inarrestabile e a tratti inaspettata, ma perfettamente commisurata alle doti che già da prima mostrava, il suo consenso sui social, dove condivide molte immagini relative al suo lavoro ma anche tanti scatti che mostrano la sua sfera più privata: dal compagno, ai due figli, la sua vocazione gastronomica (celebri i suoi canestrelli al ragù) fino alla bellissima zona dell’Argentina in cui vive e alla sua passione per il gioco del pallone. Il suo profilo Instagram annovera oltre quattro milioni di follower: cifre davvero impressionanti.

Proprio sul suo profilo Instagram ha condiviso in questi giorni un suo scatto artistico, dove è ella stessa la protagonista raffigurata in intimo nero ma al contempo trasparente. Qui, se si presta la dovuta attenzione, utilizzando la funzionalità di zoom è possibile che l’occhio più smaliziato noti un certo dettaglio…

Zaira Nara indossa infatti una collana che è ben più di una collana. Una catena che è quasi un collare. Un messaggio privo di didascalie ma che lascia spiccare il volo ai fan che hanno provveduto a subissare di like e commenti di grande apprezzamento gli scatti della stupenda sorella di Wanda.