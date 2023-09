Alonso-Ferrari: è arrivato un altro annuncio

La Ferrari si è parzialmente risollevata a Monza dove è salita sul podio grazie al terzo posto conquistato da Carlos Sainz e al quarto di Leclerc

Il popolo della Rossa ha potuto assistere a un fine settimana quanto meno decoroso da parte della Ferrari. Sul circuito di casa all’autodromo di Monza nella 74/a edizione del Gran Premio d’Italia, il terzo posto conquistato da Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc vale una boccata d’ossigeno al termine di un periodo complicato.

Le vetture di Maranello hanno portato a casa punti preziosi che consentono al Cavallino Rampante di centrare un momentaneo terzo posto superando l’Aston Martin nella classifica del mondiale costruttori. La scuderia inglese sul circuito brianzolo ha deluso non andando oltre una modesta 9/a posizione con Fernando Alonso.

Grazie al risultato di Monza la Ferrari accorcia le distanze anche dalla Mercedes che resta però saldamente al secondo posto con 45 punti di vantaggio nei confronti della scuderia modenese. Ad oggi per le Rosse sembra molto più semplice difendere la terza piazza che dare l’assalto alla seconda, ma è proprio Alonso a pronosticare un gran finale di stagione per la macchine di Maranello.

Secondo quanto dichiarato dal due volte campione del mondo ed ex ferrarista ai microfoni di Sky Sport F1 il Cavallino Rampante dispone dei mezzi necessari per affrontare al meglio questo finale di stagione: “La classifica finale del mondiale costruttori non dipende da noi – avverte – ma dalla Ferrari. Hanno la macchina migliore dopo la Red Bull e spesso vanno a punti con entrambi i piloti”.

Alonso lancia la Ferrari, le parole del campione spagnolo fanno discutere

Dalle parole del quarantunenne pilota di Oviedo si evince una critica, neanche troppo velata, nei confronti del suo compagno di squadra all’Aston Martin, Lance Stroll. Il venticinquenne di Montreal rappresenta finora la vera delusione di questo mondiale di Formula 1, lasciando al solo Alonso il compito di ottenere risultati.

In realtà la lotta per il podio nel mondiale costruttori resta molto aperta: non è detto infatti che la Ferrari nelle prossime gare sia capace di ripetere quanto ottenuto a Monza. A partire dal prossimo Gran Premio in programma a Singapore domenica 17 settembre, si vedrà se Leclerc e Sainz riusciranno ad andare a punti a spese dei team rivali, la Mercedes e la stessa Aston Martin. La Red Bull, come tutti sanno, disputa un campionato a parte.