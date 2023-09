Annuncio ufficiale a Misano: risolto il giallo Marquez

Honda lavora ad una grossa strategia per convincere Marquez a restare. A Misano dovrebbe accadere qualcosa di importante

Il futuro di Marc Marquez è sempre più in bilico. Lo spagnolo sta disputando la peggior stagione della sua carriera, con 22 punti in classifica e il diciannovesimo posto.

Gli infortuni iniziali, a questo punto, non possono giustificare tutto il resto della stagione, nella quale Marquez non è mai riuscito ad essere competitivo. L’ultimo Gran Premio, a Barcellona a casa sua, è stato l’ennesimo risultato negativo della stagione. 13° in classifica con soli 3 punti conquistati. Il primo, si, pilota Honda in griglia, ma troppo indietro per il livello che ci ha abituato a vedere.

Le voci di mercato l’hanno accompagnato tutto l’anno. tutti parlano, ormai, di un suo possibile trasferimento in KTM al termine della stagione, ma lui sembra ancora determinato a cercare di essere competitivo con la Honda. Per questo motivo il prossimo Gran Premio, a San marino, sarà decisivo per il futuro dello spagnolo e del team giapponese, che ha deciso di non rimanere a guardare e di fare un passo verso il pilota.

Marquez, a Misano sarà decisivo: restyling Honda per convincerlo a restare

Ormai non c’è più tempo da perdere. Honda e Marquez devono decidere il futuro sia del pilota che del team, in un momento cruciale della stagione. Il contratto dello spagnolo scade alla fine del 2024, ma il suo futuro è incerto.

Ecco allora che Honda ha deciso di provare a convincere Marquez a rimanere nel team, con una strategia importante. A Misano, l’11 settembre, nei test dopo la gara, Honda dovrebbe portare un pacchetto di aggiornamenti che, di fatto, rivoluzionerà la moto. Nuovo telaio, nuova aerodinamica e nuovo forcellone. Nuove tecnologie che, a quanto pare, dovrebbero portare un’innovazione totale nel mondo motociclistico. Un restyling completo che, se dovesse funzionare, potrebbe convincere il pilota ad abbracciare il progetto per i prossimi anni.

La base di partenza sarà il motore V4, che per il momento è andato bene per poi montargli addosso nuove componenti, con l’obiettivo di dimostrare a Marquez l’impegno in vista delle prossime stagioni. Attenzione ai prossimi test, dunque, perchè la fine della stagione si avvicina e il mercato è in costante movimento. Il dominio Ducati attira i piloti, e molti team, di certo, gradirebbero Marc Marquez in squadra.