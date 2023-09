Mou scarica il nuovo acquisto: in panchina dopo la sosta

Mourinho è alle prese con diversi problemi nella sua Roma e uno è legato al rendimento di un nuovo acquisto. La decisione sarà definitiva.

L’avvio dei giallorossi è stato assolutamente disastroso, con un solo punto conquistato in tre giornate, contro Salernitana, Verona e Milan (di cui due in casa). Adesso bisogna correre ai ripari.

Un inizio di campionato così problematico non poteva immaginarlo davvero nessuno in casa Roma. I giallorossi sembrano essere rimasti con la testa a Budapest, alla finale di Europa League persa contro il Siviglia ai rigori. Il fantasma di Taylor sembra riecheggiare ancora dalle parti di Trigoria e il gruppo non ha mostrato nessuna reazione nemmeno contro il Milan. Anzi la sfida con i rossoneri è stata la più preoccupante delle tre di inizio stagione, vista la differenza abissale mostrata nei confronti dei rivali.

La squadra di Pioli ha fatto il bello e il cattivo tempo, molto più di quanto raccontato dall’1-2 finale. Rispetto allo scorso campionato la Roma non ha più quella compattezza difensiva e quella solidità che l’aveva sempre contraddistinta dall’arrivo di Mourinho. Adesso sembra essere solo un’accozzaglia di giocatori che prova ad imbastire un gioco più propositivo ma rischia sempre di prendere imbarcate.

La retroguardia è forse il reparto che richiede il maggiore intervento da parte dello Special One, anche perché davanti c’è sempre la possibilità di affidarsi alle magie di Dybala e Lukaku (appena saranno pronti).

Roma, Llorente destinato alla panchina: dopo la sosta Mourinho riparte da N’Dicka

Uno che potrebbe rimetterci il posto subito dopo la sosta è Diego Llorente. Lo spagnolo è stato preso a gennaio in prestito dal Leeds e in quest’ultima finestra estiva si è trovato un accordo con il club inglese per prolungare la sua permanenza nella Capitale. Il problema è che le sue prestazioni sono state sotto tono, assai peggiori di quanto visto nell’ultima parte della scorsa stagione.

Lento e poco attento in marcatura sta facendo rimpiangere Ibanez, ceduto in Arabia Saudita. Proprio per questo e in virtù di quella fisicità che manca, alla ripresa contro l’Empoli (Stadio Olimpico, domenica 17 settembre) l’idea è quella di dar spazio a N’Dicka. Il centrale franco-camerunense, proveniente dall’Eintracht Francoforte, ha osservato i compagni dalla panchina in questo avvio.

Il suo precampionato è stato piuttosto complesso, visto che come sottolineato dallo stesso Mourinho in conferenza stampa: “Non ha ancora capito il nostro modo di giocare“. Al netto di tutte le difficoltà tattiche, però, ora è arrivato il momento di cambiare qualcosa e si cercherà di puntare proprio su di lui. Tanto peggio di così sarà difficile fare.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI