Via libera Juve, clamoroso affare Vlahovic

Dusan Vlahovic non è mai entrato a tutti gli effetti nel cuore degli juventini e ora il club potrebbe anche valutare un clamoroso affare sul mercato

Il centravanti serbo non fa impazzire Allegri e già nel corso di questa estate sono stati fatti diversi tentativi per piazzarlo altrove. Ai bianconeri non dispiacerebbe nemmeno liberarsi del suo cospicuo ingaggio, ma solo a patto che arrivi la giusta offerta.

Il mercato della Juventus non è stato particolarmente esplosivo, anzi. I bianconeri, dopo l’esclusione dalle coppe europee hanno dovuto fare attenzione al bilancio e ai costi della rosa. Cristiano Giuntoli, al suo primo mandato con La Vecchia Signora, si è limitato a pescare qualche giovane interessante in prospettiva futura (vedi Facundo Gonzalez, girato in prestito alla Sampdoria). Nell’11 titolare che Allegri sta utilizzando in questo avvio di stagione si vedono solo un paio di volti nuovi, ovvero Cambiaso (tornato dal prestito al Bologna) e Timothy Weah, sostituto di Cuadrado.

Il vero colpo del mercato della Juve doveva essere Lukaku. L’idea della società era quella di accontentare il proprio tecnico almeno per quanto concerneva il centravanti. Non è un mistero come il tecnico toscano non gradisca del tutto Dusan Vlahovic, dal rendimento altalenante in questi due anni.

Juventus, Vlahovic in uscita nel 2024: mezza Premier sulle sue tracce

Dal momento del suo arrivo in bianconero, Vlahovic ha realizzato 25 gol in 65 partite. Quest’anno è partito bene, mettendo a referto una rete sia contro l’Udinese che con il Bologna. La scorsa stagione le marcature furono solo 14, a fronte di oltre 40 partite tra campionato e coppe.

Proprio per questo Allegri ha chiesto ai suoi dirigenti di provare ad imbastire lo scambio tra il serbo e Romelu Lukaku. Il centravanti belga, poi finito alla Roma, era il grande obiettivo juventino. Il problema è stato il conguaglio chiesto al Chelsea per imbastire lo scambio. Giuntoli voleva 40 milioni cash, oltre al cartellino di Big Rom. La risposta dei Blues è stata piuttosto netta e negativa.

Lo spostamento del #9 verso la Premier League sembra essere però solo rimandato. Nell’estate del 2024 il trasferimento potrebbe andare a buon fine, soprattutto per motivi economici. I paletti del Financial Fair Play impongono una cessione importante e uno come Vlahovic farebbe respirare di molto il bilancio. Tra i 70 milioni spesi per il cartellino e gli oltre 7 milioni di ingaggio, è uno dei più costosi della rosa in quota ammortamento.

Sulle sue tracce si registrano sempre l’interesse di Chelsea e Manchester United, oltre all’Arsenal, più defilato. Vedremo chi avrà la meglio. Qualora la sua annata non dovesse essere eccezionale, i bianconeri potrebbero anche accettare una cinquantina di milioni di euro per il cartellino dell’ex viola.

