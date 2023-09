Infortunio in Formula 1: annuncio UFFICIALE

Con il GP di Monza si è conclusa la lunga parentesi europea del Mondiale di Formula 1. Tra due settimane si tornerà in pista a Singapore con un’assenza importante

Un Mondiale di Formula 1 già ampiamente indirizzato in entrambe le classifiche, piloti e costruttori, quello che si avvia verso la parte finale di stagione con la serie di Gran Premi in programma tra Asia, Usa e Sudamerica.

Manca solo la matematica per assegnare a Max Verstappen il terzo titolo di fila e alla Red Bull, il secondo trionfo di fila tra i costruttori. A Monza, domenica scorsa, si è assistito all’ennesimo assolo delle due monoposto anglo-austriache.

La pole position di Carlos Sainz è stata una consolazione per gli oltre 300mila tifosi accorsi per sostenere una Ferrari che ha dato, nuovamente, segnali di ripresa. Non sono bastati però per arginare lo strapotere della Red Bull in gara con Verstappen e Perez sui gradini più alti del podio, seguiti dallo stesso Sainz.

Archiviata Monza, il Mondiale di Formula 1 avrà una settimana di pausa prima del ritorno in pista nel weekend del 16-17 settembre a Singapore, sul tracciato cittadino di Marina Bay dove si correrà nuovamente in notturna.

Formula 1, infortunio per uno dei Big: slitta il rientro

A Singapore non sarà in pista Daniel Ricciardo. Il pilota australiano dell’Alpha Tauri si è procurato una frattura alla mano sinistra nel corso delle prove libere a Zandvoort. Operato per stabilizzare la lesione, Ricciardo è stato costretto al forfait sia al GP di Olanda che a Monza, tracciato quest’ultimo sul quale ha ottenuto la sua ultima vittoria in carriera con la McLaren.

Chi sperava di rivedere in pista Ricciardo per i prossimi GP dovrà ricredersi. Chris Horner, team principal della Red Bull, ha infatti annunciato che è improbabile la sua presenza sia a Singapore che nel successivo GP di Suzuka, in programma in Giappone, nel weekend del 23-24 settembre.

“Per Singapore non ci sono possibilità che sia pronto e sarebbe ottimistico pensare di schierarlo in Giappone”, queste le dichiarazioni di Horner riprese da FormulaPassion con le quali viene ufficializzato il forfait di Ricciardo per i prossimi eventi. La speranza dell’Alpha Tauri è di riaverlo a disposizione a inizio ottobre, quando si correrà in Qatar tra il 7 e l’8.

Sia a Singapore che in Giappone a sostituire Ricciardo, sarà di nuovo Liam Lawson. Con Sergio Perez sempre più in bilico alla Red Bull, come confermato dallo stesso pilota messicano n un recente intervista a Dazn, le ultime gare della stagione potrebbero essere fondamentali per Ricciardo e lo stesso Lawson. In palio potrebbe esserci, infatti, il ruolo di secondo guida al fianco di Verstappen nel prossimo Mondiale. Uno scenario, comunque, ancora tutto da confermare.