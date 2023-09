“Dieci giornate di squalifica”: incubo Mourinho

L’allenatore della Roma, José Mourinho, deve ancora scontare le quattro giornate di squalifica nel girone di Europa League: nuovo annuncio

L’inizio è sconfortante. Dopo la sosta per le nazionali, la Roma targata mister José Mourinho dovrà necessariamente conquistare i primi tre punti della stagione. Appuntamento fra le mura dello Stadio Olimpico domenica 17 settembre, quando i giallorossi affronteranno faccia a faccia l’Empoli guidato da Paolo Zanetti.

La compagine toscana, al momento, è l’unica in Serie A a non aver siglato ancora un gol. Inoltre, lo Special One a meno di sorprese potrà schierare dal primo minuto sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku, la coppia d’attacco sognata da Giuseppe Marotta. È assai probabile pure il rientro di Houssem Aouar e Renato Sanches, in più non è del tutto da escludere un coinvolgimento di Evan N’Dicka dal primo minuto, al fine di dare una svolta al reparto difensivo romanista.

Proprio la difesa è venuta meno finora, sebbene sia sempre stato il punto di forza principale di Mourinho nell’arco della sua straordinaria carriera. Qualcosa va rivisto, potrebbe pure avvenire un cambio di modulo. Insomma, starà al portoghese cercare di trovare una soluzione al fine di dare la scossa al gruppo ed invertire la rotta negativa.

Missione semplice da compiere? Tutt’altro. Per giunta, la netta sensazione è che lo Special One stia perdendo sempre più consensi tra i tifosi giallorossi. Non una vera e propria sommossa popolare, ma in parecchi sostenitori sta aumentando la consapevolezza che probabilmente il trainer di Setubal non è il profilo giusto per risollevare le sorti della ‘Magica’.

Tutto dipenderà, ovviamente, dai prossimi risultati. Intanto, è palese come Mourinho abbia modificato il suo atteggiamento. Tant’è che più di una volta ha rinunciato a parlare pubblicamente e quando è apparso di fronte ai microfoni della stampa, si è mostrato estremamente più pacato del solito.

Mourinho lo dice chiaramente: “Dieci giornate di squalifica”

D’altronde, l’ex Inter e Real Madrid è nel mirino delle istituzioni calcistiche e, come noto, deve ancora scontare la squalifica di quattro giornate nel girone di Europa League. Ma una piccola provocazione l’ha lanciata ugualmente. Premessa: lo Special One è diventato il volto delle coppe europee per Sky Sport.

Il noto emittente satellitare ha postato su Instagram un video in cui si vede Mourinho mentre risponde al gioco ‘This o That‘. Ad un certo punto, al tecnico portoghese è stato chiesto di scegliere una finale tra Manchester United-Ajax e Siviglia-Roma.

Commentando i due match, l’allenatore si è così espresso: “Se dico ciò che penso su Siviglia-Roma, mi danno dieci giornate di squalifica“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Mourinho, dunque, non ha digerito l’arbitraggio contestatissimo di Taylor. E come biasimarlo.