Al lavoro per giugno 2024, la svolta di Allegri

La Juventus potrebbe essere davanti ad un’autentica svolta in vista del prossimo giugno. La decisione riguarda Max Allegri

I bianconeri sono partiti con un buon ritmo in campionato e stanno cercando di concentrare le proprie forze per lottare per lo Scudetto. L’esclusione della coppe europee pesa sia a livello sportivo che economico.

I piani in casa Juventus sono piuttosto chiari e riguardano l’assalto al campionato. La Serie A è l’unico impegno che vede coinvolti i bianconeri (oltre alla Coppa Italia) e l’obiettivo minimo è quello di rientrare tra le prime quattro. Max Allegri non ha potuto contare su un mercato scintillante, visto che di volti nuovi alla Continassa se ne sono visti davvero pochi. Timothy Weah è forse l’unico vero titolare in più, oltre al rientro di Cambiaso dal prestito al Bologna.

Il tecnico livornese deve fare con quello che ha, valorizzando i giovani e sperando nel recupero fisico dei big in rosa (in primis Pogba). Un lavoro a lunga scadenza che però potrebbe anche essere gestito da qualcun altro. Allegri di certo lo sta iniziando ma non è così sicuro di portarlo a termine. Come dichiarato dai nuovi dirigenti della “Vecchia Signora”, il programma prevede almeno un paio d’anni per tornare al top.

In realtà il contratto dell’ex Milan scadrà nel giugno 2025, ma in pochi scommetterebbero per un completo rispetto dell’accordo.

Juventus, Allegri prossimo all’addio: a giugno può tornare Antonio Conte

Continuano a circolare in queste ore voci riguardanti il futuro di Max Allegri lontano da Torino. La destinazione associata a lui con insistenza è quella dell’Arabia Saudita, grande protagonista del mercato. Qualche approccio si era registrato già all’inizio di questa estate, poi allo stato dei fatti non si è mai trasformato in qualcosa di concreto.

Ora dopo lo sbarco di Roberto Mancini alla guida della Nazionale saudita, un altro allenatore del nostro movimento potrebbe andare ad impreziosire il movimento calcistico di Riad. Proprio come per l’ex ct azzurro, anche per Allegri ci sarebbero pronti contratti ricchissimi, con 25 milioni di euro a stagione, cose difficili da immaginare nel mondo occidentale.

Resistere a questo tipo di corteggiamento diventa complesso e quindi vedere l’ex Milan nella Saudi Pro League è tutt’altro che utopia. Il nome eventuale per sostituirlo alla Continassa è sempre lo stesso: Antonio Conte. Gradito alla piazza, elogiato dai dirigenti e uomo giusto per il progetto tecnico attuale. La volontà di rientrare in Serie A non manca e a giugno il matrimonio potrebbe consumarsi sul serio.

