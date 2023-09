Fulmine a ciel sereno in Formula 1: addio imminente

Un pilota è pronto a valutare altre esperienze qualora non dovesse finire bene la sta stagione in Formula 1

Non è raro, ormai, che i piloti di Formula 1 decidano di lasciare il paddock per dedicarsi ad altro. La crescita che la Formula 1 ha avuto, come sport, negli ultimi anni è andata di pari passo con l’aumento della pressione che i piloti subiscono.

Uno stress enorme che, spesso, i piloti decidono di abbandonare per dedicarsi ad altro. Ne è un esempio Nico Rosberg, che ha annunciato il suo ritiro nel 2016, solo cinque giorni dopo la vittoria del titolo mondiale a bordo della Mercedes. Una scelta che, oggi, lo rende l’unico pilota ad essersi ritirato da campione in carica.

La decisione di lasciare la Formula 1 non è così rara come può sembrare. Addirittura Max Verstappen ha recentemente dichiarato che ci sta pensando. L’olandese ha più volte ammesso di voler correre anche nel campionato GT per partecipare alla 24Ore di Le Mans. Tra i suoi progetti, inoltre, c’è la creazione di un team di GT che parte dai simulatori, con l’obiettivo di far crescere i ragazzi e di farlo esordire senza dover necessariamente passare per il karting.

Formula 1, Perez valuta l’addio: le parole del messicano

A pensare di lasciare, tuttavia, questa volta è il compagno di squadra di Max Verstappen, Sergio Perez. Il messicano ha parlato ai microfoni di Dazn Spagna dove ha commentato la possibilità di un addio.

“Con la stagione che ho vissuto, per me sarà importante correre le ultime gare in un clima dove sento di poter dare il mio contributo. Ovviamente il mio obiettivo è rimanere con la Red Bull, ma se non ci dovesse essere spazio, valuterò altre alternative“, ha dichiarato Perez.

Il messicano ha analizzato la stagione ancora in corso, ammettendo il divario che c’è stato tra lui ed il suo compagno di squadra. “Non è facile essere il compagno di squadra di Verstappen, così come non è facile stare in questo ambiente con tutta questa pressione”, ha proseguito Perez, che ha ammesso che il valore aggiunto dell’olandese è stata la costanza.

Dichiarazioni importanti che testimoniano le difficoltà e la tensione che un pilota può vivere quando non riesce a rendere come vorrebbe. al momento Perez è al secondo posto della classifica piloti di Formula 1, dietro proprio a Max Verstappen.