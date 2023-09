Griezmann raggiunge Messi: Juventus in allerta, scatta l’effetto domino

Si entra già nel vivo del valzer degli attaccanti per la prossima stagione: Griezmann lascerà l’Atletico innescando conseguenze sul mercato

Neanche il tempo di digerire l’abbuffata di trasferimenti internazionali di questa sessione estiva che già si pensa al futuro. Il tema attaccanti tiene già banco tra le fila dei club più importanti d’Europa che non vogliono farsi trovare impreparati di fronte alle insidie del mercato. Questo è il caso dell’Atletico Madrid, avvertito dalla possibile partenza del suo fuoriclasse Antoine Griezmann, desideroso di raggiungere un’altra stella del campionato statunitense, Lionel Messi.

Come sostituto de “Le Petite Diable”, Simeone ha già messo nel mirino Federico Chiesa, mentre in casa Juve si cerca di sviare questa possibile trattativa. Il destino del francese intanto sembra già impostato, con questa che potrebbe essere l’ultima annata in Liga.

Antoine Griezmann ha espresso più volte la possibilità di giocare in MLS, raggiungendo giocatori del calibro di Messi, Busquets e Jordi Alba fra gli altri. L’Inter Miami ora sembra molto più di una semplice suggestione, ma risulta più una destinazione plausibile per l’attaccante francese.

Chiesa-Griezmann: intrecci e tentazioni di mercato

Griezmann è in scadenza con i Colchoneros nel 2026, e la squadra di Madrid sarebbe disposta a venderlo a cifre più contenute nella prossima sessione stiva di mercato per non rischiare di perderlo a zero. Per tutelarsi, Simeone ha già richiesto informazioni su un profilo a lungo monitorato dall’Atletico, ossia Chiesa, come evidenziato anche dal ‘Daily Mail’.

Il faro della nazionale italiana è punto di riferimento anche della rosa di Allegri e difficilmente la Juventus cederà dinnanzi alle avance degli spagnoli, nemmeno a cifre di mercato folli. La nuova Juventus basa il suo progetto tecnico sull’ex Fiorentina, che ora dopo l’infortunio sembra tornato ai livelli di un paio di anni fa, al netto del piccolo stop in nazionale.

Nel frattempo in America si monitora continuamente la situazione Griezmann, con l’Inter Miami in netto vantaggio sulle altre squadre, sia per disponibilità economica che per appeal internazionale grazie ai suoi numerosi campioni già in rosa. Il futuro del francese sembra quasi certamente lontano da Madrid, ma ciò che resta ignoto è il degno sostituto che l’Atletico deciderà di acquistare.

Il nome di Federico Chiesa rimbomba su tutti i quotidiani sportivi spagnoli negli ultimi giorni e rimane il profilo più intrigante e valido per sostituire un giocatore che ha fatto la storia dell’Atletico Madrid: siamo davanti al preludio dell’ennesimo tormentone estivo di mercato?