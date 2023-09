Colpo Inter, c’è la firma: debutta nel derby

L’ottimo avvio di stagione dell’Inter ha permesso alla società di muoversi con maggiore convinzione in ambiti diversi dal terreno di gioco

Tre gare di campionato e altrettante vittorie, tutte molto nette e convincenti. L’Inter di Simone Inzaghi, al terzo anno sulla panchina nerazzurra, sta confermando di poter recitare un ruolo da grande protagonista in questa Serie A. E non è un caso se per la maggioranza degli addetti ai lavori Lautaro Martinez e compagni siano i veri favoriti per la conquista dello scudetto.

In occasione del ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali l’Inter sarà attesa dal primo test impegnativo della stagione, l’attesissimo derby meneghino contro l’altra capolista, il Milan di Stefano Pioli. Una gara che potrebbe dire molto sulla reale consistenza delle due squadre.

E proprio in occasione della stracittadina contro i cugini rossoneri la Beneamata potrebbe presentarsi sul terreno di San Siro con una novità di un certo rilievo. Non si tratta di un ultimo colpo di mercato, magari preso tra i tanti giocatori svincolati che ancora sono in cerca di una squadra, ma di un nuovo sponsor.

Vale la pena ricordare in proposito che qualche mese fa, a ridosso della finale di Champions League, il management interista annunciò l’accordo di sponsorizzazione siglato con la piattaforma televisiva Paramount +, il cui marchio campeggiò sulla maglia con cui i nerazzurri disputarono la finale di Istanbul contro il Manchester City.

Inter, un altro colpo per aumentare i ricavi: la novità in campo nel derby

Aumentare il numero e la qualità degli sponsor è di vitale importanza: la crescita progressiva dei ricavi consente ai dirigenti dell’area sportiva di disporre di maggiori risorse per operare sul mercato. I risultati sul campo fanno il resto, nel senso che favoriscono l’interesse di nuovi investitori nei confronti del marchio Inter.

E secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport entro qualche giorno sarà annunciato l’ingresso di un nuovo sponsor, il cosiddetto ‘back sponsor‘ il cui marchio occuperà lo spazio sulla parte posteriore della maglia da gioco, sotto al numero dei giocatori.

L’identità dell’azienda con la quale è stato raggiunto l’accordo resta avvolta nel mistero, ma l’enigma sarà svelato nell’imminenza del derby in programma sabato 16 settembre. L’Inter vuole continuare a crescere e sembra che tutto proceda nel migliore dei modi, per la gioia del presidente Steven Zhang e dei tifosi.