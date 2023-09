Esonero clamoroso, salta una super panchina

Quella che sembrava un’indiscrezione di stampa si è trasformata, in poche ore, in una notizia ufficiale. Un importante allenatore è stato esonerato. Per la sua sostituzione spuntano nomi altisonanti

Un rendimento recente ben al di sotto delle aspettative e una sconfitta inaspettata e fragorosa hanno causato l’esonero di un allenatore che, nella sua breve, carriera ha già vinto tutto.

Sono passati tre anni, da quando, subentrato a stagione in corso, riuscì a centrare un incredibile Triplete, vincendo campionato, Champions League e coppa nazionale nell’annata condizionata dallo stop di oltre tre mesi per il lockdown mondiale dovuto alla pandemia da Covid-19.

Triplete cui sono seguite le vittorie in Supercoppa Europea, Mondiale per Club e nel successivo campionato. Sei trionfi in un anno, un’impresa memorabile con la quale Hans Dieter Flick e il suo Bayern Monaco riuscirono a eguagliare quanto fatto da Pep Guardiola e dal Barcellona nel 2009.

Immediatamente dopo il Sextuple, il 25 maggio 2021, Flick viene annunciato come nuovo CT della Germania in sostituzione Joachim Low, il quale avrebbe lasciato la panchina della nazionale tedesca subito dopo l’Europeo concluso con un’eliminazione agli ottavi contro l’Inghilterra.

Sconfitta fatale, esonero per Flick: chi può sostituirlo

Da CT della Nazionale, Flick guida i suoi alla qualificazione al Mondiale in Qatar. E’ l’unica soddisfazione per l’ex Bayern. Nella Nations League 2022-23, la Germania resta fuori dalla final four. Peggio va al Mondiale con i tedeschi che concludono ingloriosamente il girone al terzo posto dietro Spagna e Giappone.

Giappone che è riuscito a battere la Germania in Qatar nel match d’esordio del Mondiale e che ha inflitto un ulteriore ko ai tedeschi nell’amichevole disputata sabato scorso a Wolfsburg. Un sonoro 1-4 che ha costretto i vertici della DFB a prendere una decisione ormai inevitabile ovvero l’allontanamento di Flick e la sua sostituzione, ad interim, con Rudi Voeller che, momentaneamente, lascia l’incarico da direttore sportivo della Federazione.

E’ stato lo stesso Voeller a spiegare le motivazioni che hanno portato all’esonero di Flick: “Ha provato a raddrizzare le cose dopo il Mondiale – si legge su Gazzetta.it – purtroppo non ci è riuscito. Sono entrato in carica da febbraio proprio per sostenerlo. Anche per me non è un momento facile.”

Voeller allenerà la Germania nell’amichevole con la Francia di martedì 12 settembre. Successivamente, la Federazione tedesca dovrà scegliere il sostituto di Flick. Difficile ingaggiare Klopp o Nagelsmann, quest’ultimo ancora senza squadra. Possibile anche la scelta di un c.t. straniero. Qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe la prima volta per la nazionale teutonica.