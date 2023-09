Del Bufalo rovente in barca: lato A esplosivo

Un’influencer ticinese da oltre centomila follower. L’artista d’oltralpe ha approfittato della prolungata ondata di caldo per una gita in barca nel Tirreno

Anche dalla Svizzera dal social di Instagram arrivano novità importanti. Francesca Del Bufalo, figlia del noto cardiologo e politico ticinese Alessandro Del Bufalo, già presidente del Gran Consiglio, si gode le vacanze in Italia mentre i suoi seguaci la ammirano.

Francesca Del Bufalo nasce nel 1988 esattamente come Spitty Cash. È originaria della Svizzera italiana, di Lugano per la precisione, proveniente da una famiglia piuttosto facoltosa. Il padre Alessandro è infatti un noto imprenditore attivo in diversi settori, oltre ad essere un cardiologo nonché in passato presidente del Gran Consiglio del Ticino, ovvero il Parlamento del noto cantone svizzero.

La figlia d’arte ha però deciso di intraprendere una strada differente dal genitore, addentrandosi nel mondo del lavoro digitale come influencer. Ha iniziato con il suo profilo Instagram @fradb senza particolari pretese, postando i momenti della sua vita quotidiana, dagli outifit ai viaggi. Una splendida rivisitazione virtuale della cosiddetta arte povera che ha dato i suoi frutti. Del Bufalo ora vanta un seguito di quasi centocinquantamila follower ed anche l’ultimo post in barca è spettacolare.

I misteri che avvolgono la riservatezza della sua vita privata: Francesca De Bufalo bellissima in barca

La Del Bufalo è stata avvistata pure nelle stories di Taylor Mega. Le due influencer pare siano amiche e in passato hanno condiviso un viaggio alle Maldive. Tuttavia, nonostante il grande seguito, Francesca è molto riservata per quel che concerne la sua vita privata.

I ben informati sostengono abbia avuto una lunga relazione con Davide Lacerenza, famoso imprenditore culinario milanese, proprietario di due gintonerie a Milano dove servono canestrelli al ragù. Recentemente però è subentrata un’indiscrezione che vedrebbe l’influencer impegnata in una frequentazione con Irama.

I due si sarebbero conosciuti nel locale dell’ex consorte di lei e starebbero portando avanti una storia. O almeno, questo è quello che ha riportato l’indiscrezione. Nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la cosa. E non sono tenuti a farlo perché sono aspetti che, come detto, riguardano la vita privata di una persona e non è carino curiosare. Voi che direste se qualcuno spettegolasse altrettanto delle vostre liaison sentimentali? Quindi meglio non chiedere e ammirare tutto lo splendore del panorama, inquadrato da questo prezioso scatto di Del Bufalo, mentre si trova in vacanza in Toscana.

Una vacanza spettacolare resa ancora più bella da scatti come questo in barca, molto apprezzato dai fan.