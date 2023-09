Insieme a Lukaku a gennaio, assist tutto belga

La Roma targata mister José Mourinho potrebbe assicurarsi le prestazioni di un calciatore connazionale di Lukaku nella finestra di gennaio

I tifosi della Roma non vedono l’ora di poter assistere alle prestazioni della super coppia d’attacco che vedrà protagonisti Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato il grande colpo del calciomercato giallorosso, ma nell’ambiente capitolino non si registra comunque molto entusiasmo allo stato attuale delle cose.

L’arrivo di Big Rom può senz’altro incidere in maniera notevole sull’ecosistema della ‘Magica’, però potrebbe non bastare per raggiungere la qualificazione alla Champions League 2024/25. D’altronde, la partenza in campionato è alquanto preoccupante. Soltanto un punto raccolto contro squadre nettamente inferiori come Salernitana e Verona. In più, dobbiamo aggiungere pure la prestazione abbastanza priva di spirito e cattiveria agonistica contro Stefano Pioli ed il suo Milan.

Si tratta di dettagli che hanno sempre caratterizzato le squadre allenate da mister José Mourinho, il quale ora dovrà trovare la chiave al fine di ridare entusiasmo e convinzione alla propria truppa. Di certo gli infortuni non aiutano lo Special One a risolvere la complicata situazione in fretta. Da Paulo Dybala a Lorenzo Pellegrini, passando per Renato Sanches e Houssem Aouar.

Tutte pedine che presentano una cartella clinica compromessa e vanno gestiti con grande accortezza. Ragion per cui la campagna acquisti della Roma desta delle perplessità e non è affatto da escludere che il club giallorosso decida di intervenire durante la finestra di gennaio, considerando le premesse della stagione in corso.

Come noto, infatti, i Friedkin hanno prenotato il colpo Marcos Leonardo dal Santos e Tiago Pinto lo ha chiaramente lasciato intendere durante l’ultima conferenza stampa. Ma quello relativo al brasiliano potrebbe non essere l’unico affare. Entrando più nello specifico, i giallorossi starebbero valutando anche il profilo di un connazionale di Romelu Lukaku.

Calciomercato Roma, altro belga a gennaio dopo Lukaku: 8 milioni per la firma

Si tratta di Largie Ramazani, giovane e sgusciante esterno d’attacco di piede destro il cui cartellino appartiene all’Almeria. Abbiamo a che fare con un classe 2001, che lo scorso 27 febbraio ha raggiunto la soglia dei 22 anni.

Insomma, Ramazani è un calciatore estremamente interessante in ottica futuro, ma potrebbe già dare un contributo significativo nel presente. L’ex Manchester United ha trovato la propria dimensione in Spagna e al momento la sua valutazione si aggira tra i 6 e gli 8 milioni di euro – contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 -, anche se potrebbe crescere nei mesi a venire.

La Roma, dal canto suo, non potrà rendersi protagonista di grandi esborsi economici a causa dei paletti Uefa, perciò la concentrazione è posta perlopiù su opzioni del genere. Ramazani potrebbe fare al caso di Mourinho per migliorare il tasso tecnico dalla trequarti in avanti, aiutando il connazionale Lukaku. Ad ogni modo, è segnalato pure il Siviglia sulle sue tracce. Pista da monitorare.

