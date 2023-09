Ecco i soldi per Lautaro: cessione inevitabile

By

Lautaro Martinez e l’Inter possono davvero dirsi addio: ecco il tesoretto per la cessione del capitano nerazzurro

I mesi estivi hanno regalato parecchie sorprese all’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, reduce da una stagione quasi strepitosa, è intenzionata a fare ancora meglio ed il calciomercato – in tal senso – sembra aver dato una marcia in più.

Diversi gli innesti che hanno già firmato con gol, assist o prestazioni degne di nota l’esordio con la ‘Beneamata’. Thuram e Frattesi, però, sono solo la punta dell’iceberg di un Inter sempre più forte. A tenere banco in casa nerazzurra, nonostante manchino mesi alle prossime sessioni, è sicuramente il mercato.

Ed uno dei nomi che può davvero tornare in bilico è quello di Lautaro Martinez. Nonostante sia riuscita a scampare ai corteggiamenti di numerosi top club durante la sessione estiva di calciomercato, rimane il timore in un futuro non troppo lontano di perdere l’attaccante argentino.

Gli addii di Brozovic, Handanovic e Skriniar hanno portato l’argentino a vestire la fascia di capitano dell’Inter, caricandosi da vero leader la squadra sulle spalle. E le prestazioni dell’ex Racing sono state fino a questo momento notevoli, non solo dal punto di vista realizzativo ma anche semplicemente del lavoro per i compagni. Ed è così che le sirene estere per l’attaccante nerazzurro potrebbero tornare a suonare, mettendo di fatto nei guai Simone Inzaghi.

Addio Lautaro, c’è il piano: così l’Inter dice sì

C’è una società in particolare che avrebbe già in mente un piano ben definito per dare l’assalto al gioiello sudamericano e accontentare le richieste economiche dell’Inter. A riferire l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’ che parla di un Atletico Madrid pronto a tornare alla carica.

Diego Simeone, già qualche sessione di mercato fa, aveva fatto il diavolo a quattro per portare alle sue dipendenze il connazionale. Ma alla fine l’Inter ha resistito alla corte dei ‘Colchoneros’ – e successivamente a quella del Barcellona – arrivando a che a rinnovare il contratto del talento campione del Mondo con l’Argentina fino al 30 giugno 2026. Adesso, però, da Madrid sono convinti di poter fare cassa tra un anno grazie a Joao Felix. Il portoghese è finito in prestito al Barcellona dove potrà rilanciarsi e mettersi in mostra, per poi finire definitivamente sul mercato ‘in pasto’ al migliore offerente.

Pare quindi che i 70 milioni di euro che l’Inter sarebbe disposta ad accettare per lasciar partire la sua stella possano effettivamente essere alla portata del club spagnolo che, tuttavia, dovrà fare i conti con altre super potenze europee. Su Lautaro Martinez è infatti vivissimo l’interesse di Real Madrid, PSG e Manchester United. Si prospetta un’estate bollente, quella 2024, per il destino di Lautaro Martinez che potrebbe portarlo lontano dalla Milano nerazzurra.