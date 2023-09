Ha il consenso di tutti: Juve, ecco l’erede di Allegri

La Juventus potrebbe sorprendentemente cambiare allenatore prima della naturale scadenza di Allegri. Giuntoli ha già le idee chiare

Non è un mistero come a Torino, sia in chiave societaria che nell’ambiente dei tifosi, Massimiliano Allegri non sia visto di buonissimo occhio. Il nuovo ds vorrebbe ripartire con un nuovo progetto nel 2024.

La Juventus non è partita in modo negativo in questa stagione, mettendo punti in cascina e seguendo da vicino il duo di testa composto dalle milanesi. L’unico pareggio-passo falso è stato alla seconda giornata contro il Bologna, nella sfida dell’Allianz Stadium. Allegri non sta regalando spettacolo, ma per ora porta a casa i risultati e non si lamenta. Ad Empoli si è vista a tratti anche una squadra organizzata e brillante in contropiede, a cui resta difficile fare gol.

A destabilizzare l’ambiente bianconero, proprio durante la pausa per le Nazionali, è stato il caso Pogba, con la squalifica per uso di testosterone. Il francese è in attesa delle controanalisi, è stato messo al minimo sindacale di stipendio e prova a spiegare la sua innocenza (difficilmente potrà essere dimostrata). Per lui si potrebbe andare verso la rescissione del contratto, oltre ad un rischio di fine carriera anticipata. Allegri contava molto sull’ex United e ora dovrà rivedere i propri piani tattici.

Juventus, Giuntoli vuole De Zerbi: sarà lui il sostituto di Allegri?

Chi potrebbe non contare però su Allegri è proprio la Juventus, alla ricerca di un nuovo progetto tecnico per il prossimo anno. Il contratto dell’ex tecnico del Milan scadrà nel 2025, ma Giuntoli ha tutta l’intenzione di trovare una soluzione anticipata. Anche qualora dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, “La Vecchia Signora” proverà a prendere una nuova strada.

Il nome numero uno sul taccuino dell’ex direttore del Napoli è Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brighton è partito alla grande anche in questa stagione, centrando tre vittorie e una sola sconfitta nelle prime 4 giornate di Premier League. Il sesto posto attuale rispecchia quanto fatto lo scorso anno, con la conquista di un piazzamento in Europa League davvero sensazionale (prima volta per il club).

L’ex mister di Sassuolo e Foggia non è passato di certo inosservato anche in Inghilterra e per lui si potrebbero aprire porte molto importanti in futuro (c’è chi parla anche del Manchester City post Guardiola). La verità è che Giuntoli vorrebbe affidargli la Juve per far crescere i tanti talenti in rosa e produrre un calcio accattivante e di livello europeo. Vedremo se lo stesso De Zerbi accetterà di tornare in Italia. Il dado è tratto.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI