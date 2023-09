Bufera Leclerc, che attacco dopo Singapore!

Forti le critiche al monegasco dopo il Gran Premio di Singapore, occhio al prossimo weekend perchè in Giappone potrebbero cambiare delle cose

Difficilissima la stagione che sta attraversando Charles Leclerc a bordo della sua Ferrari. Il monegasco non riesce a fare risultato, e se da un lato il suo compagno di squadra sta un po’ alla volta prendendo tutta la gloria, dall’altro è proprio Leclerc che sta perdendo il posto da leader della scuderia.

L’ultimo Gran premio, a Singapore, è stato una vera e propria masterclass di guida di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, elaborando e mettendo in pratica una strategia nei giri finali degna dei migliori piloti della storia.

Charles Leclerc, invece, è stato impiegato fin da subito dal team per aiutare Sainz a vincere. L’utilizzo della gomma soft all’inizio serviva a fare una grande partenza per attaccarsi al compagno di squadra ed aiutarlo a scappare. Missione riuscita per Leclerc, sia chiaro. Ciò che emerge è, tuttavia, un pilota che il team utilizza per aiutare il compagno che, nelle ultime gare, si è dimostrato nettamente superiore.

Formula 1, ‘Marca’ fa a pezzi Leclerc ed elogia Sainz

Le difficoltà di Leclerc non sono un segreto. Forse la pressione che il monegasco vive da quando è arrivato in Ferrari è una delle principali cause che, addirittura, ora lo mettono in secondo piano nel team.

Non è mancata, infatti la stangata da parte di ‘Marca’. Il quotidiano spagnolo ha elogiato Carlos Sainz, analizzando la gara dello spagnolo che ha interrotto il dominio delle Red Bull con una strategia perfetta.

“Intanto Leclerc resta dietro, tutto sgangherato. Come lo chiamano in Italia, il Principino è stato messo al tappeto due volte da Monza alla maniera di Mike Tyson. Vedremo se riuscirà a riprendersi adesso”, ha tuonato Marca.

Una critica forte, che tuttavia testimonia il livello che Carlos Sainz ha raggiunto (al netto del “tifo” che il quotidiano spagnolo può fare per il pilota iberico). Occhio perchè si torna subito in pista, in Giappone. Leclerc avrà subito la possibilità di cancellare gli spettri delle ultime gare e riprendersi la leadership della Ferrari. Attenzione anche alle Red Bull, che a Singapore sono state dietro in enorme difficoltà, e torneranno agguerrite per ristabilire il dominio di Max Verstappen e Sergio Perez, che finora hanno vinto 14 gare su quindici disputate.