Ferrari, Leclerc è un caso: la reazione che fa scatenare i tifosi

La Ferrari è finalmente tornata al successo, ma deve fare i conti con la delusione del pilota monegasco

Quello di Singapore, andato in scena lo scorso fine settimana, si è rivelato il Gran Premio della rinascita per la Ferrari, tornata alla vittoria dopo oltre un anno passato ad inanellare risultati al di sotto delle aspettative. Merito soprattutto di un Carlo Sainz semplicemente perfetto per l’intero weekend, ma anche di un Charles Leclerc (giunto in quarta piazza) messosi a completa disposizione dello spagnolo durante la gara. Il gioco di squadra del monegasco, infatti, è stato determinante affinché la Rossa numero 55 tagliasse il traguardo in prima posizione.

La Ferrari si appresta dunque ad affrontare il prossimo appuntamento in Giappone forte di una bella iniezione di fiducia. L’auspicio degli uomini di Maranello adesso è lasciare Suzuka con lo stesso sorriso mostrato domenica sera al Marina Bay Circuit. Intanto, però, nonostante all’interno team si respiri un clima più sereno rispetto a qualche tempo fa, c’è un fatto che non è possibile trascurare: l’umore dei piloti è diametralmente opposto.

Da una parte c’è un Sainz raggiante per il feeling trovato con la vettura, dall’altra c’è un Leclerc estremamente deluso per l’andamento di una stagione che aveva cominciato sognando il titolo e che adesso addirittura lo vede vestire i panni dello scudiero.

Ferrari, tutta la delusione di Charles Leclerc

La dimostrazione lampante della grande delusione di Leclerc la si è avuta proprio a margine della gara di Singapore. Quando Charles, dopo aver tagliato il traguardo in quarta posizione, si è rivolto alla squadra via radio limitandosi a dire: “Grandissimi, grandissimo Carlos”. Parole pronunciate peraltro senza mostrare troppo entusiasmo.

Leclerc si complimenta con Sainz e chiude la radio pic.twitter.com/ssYT5JB6KE — Michele 🏎🏎 (@Megheee_) September 17, 2023

Anche nelle consuete interviste post-gara, Leclerc non ha nascosto un po’ di rammarico per come è andato il weekend asiatico. “Congratulazioni alla squadra e a Carlos per la straordinaria vittoria. Sicuramente da parte mia sono un po’ deluso. Dopo il secondo stint ho provato solo a portare la macchina a casa, poi quando Russell e Hamilton mi hanno passato sapevo che la mia gara sarebbe praticamente finita. Mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, soprattutto perché il passo c’era”, ha detto ai microfoni di Sky Sport F1.

Un atteggiamento che non è piaciuto a molti tifosi ferraristi, convinti che Charles avrebbe dovuto manifestare un minimo di entusiasmo in più per l’impresa compiuta dal compagno di squadra. Lo ricordiamo, vincendo a Singapore, il team di Maranello ha interrotto la serie di successi consecutivi della Red Bull, fermatasi a quota 14.