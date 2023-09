Il segreto di Sainz: tutti restano di sasso, che rivelazione

Carlos Sainz ha sorpreso gli appassionati di Formula 1 svelando fatti che lo riguardano molto da vicino

Domenica si è preso la scena vincendo il Gran Premio di Singapore a bordo della sua Ferrari SF-23. Vittoria – la prima per il team di Maranello dopo oltre un anno – che gli ha consentito di consolidare il quinto posto della classifica mondiale e di staccare ulteriormente il compagno di squadra Charles Leclerc. Ma, oltre ad essere un bravissimo pilota di Formula 1, chi è Carlos Sainz? Scopriamo assieme qualche curiosità sulla vita dello spagnolo.

Un interessante focus pubblicato sull’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato alcune curiosità sulla vita di Sainz. In primis, ci sono quelle riguardanti i suoi gusti culinari: sembra che lo spagnolo sia ghiotto di tortilla, croquetas e hamburger, nonché di alcuni piatti tipici della cucina giapponese. Gli ‘sgarri’, però, arriverebbero ovviamente solo alla domenica sera, alla conclusione del weekend di gara. Magari con una carbonara o una parmigiana, piatti che figurano ai primi posti della sua personale classifica di gradimento.

Sainz, non solo cibo: allenamento e hobby dello spagnolo

Nonostante la passione per il cibo, Sainz è costretto a prestare grande attenzione al suo fisico, in particolare alla muscolatura della parte superiore del corpo. Pertanto si sottopone a duri esercizi usando elastici e pesi che gli allenano il collo, abituandolo alle sollecitazioni a cui è sottoposto quando è in pista. Il suo esercizio preferito, come è possibile evincere dai contenuti postati sui social, sono le trazioni alla sbarra, che spesso esegue aggiungendo dei pesi al fine di sviluppare ulteriormente dorsali, spalle, tricipiti e trapezio, pettorali e addominali.

Altre curiosità, invece, riguardano le attività che il pilota madrileno è solito praticare nel suo tempo libero. In passato si è dedicato alla boxe frequentando un corso in cui ha imparato tutte le varie tecniche. Corso che gli è servito anche in ottica Formula 1, dato che contestualmente ha allenato i riflessi e i muscoli di spalle e braccia. Pugilato a parte, quali sono gli hobby di Sainz? Stando a quanto si legge sulle colonne della Rosea, il ferrarista è noto per essere un grande appassionato di ciclismo, golf e tennis, sport che si diverte a seguire ma anche a praticare. Insomma, il buon Carlos è un atleta a tutto tondo con la competizione nel sangue e la vittoria dell’ultimo GP ha anche dato lustro alla sua stagione.