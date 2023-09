Red Bull, è finita la pacchia: modifica al regolamento, Formula 1 stravolta

La domanda nasce spontanea dopo il Gran Premio di Singapore: l’egemonia della Red Bull è è al capolinea dopo le modifiche al regolamento?

Chiederselo è quanto meno legittimo. Alla luce di quanto si è visto al Gran Premio di Singapore, il monologo della Red Bull può considerarsi concluso o Marina Bay è stata la classica eccezione che conferma la regola? Non è semplice dare una risposta definitiva e univoca.

Solo a partire dal gran premio di Suzuka in programma domenica prossima vedremo se fu vera gloria il successo della Ferrari con Carlos Sainz e se McLaren e Mercedes sono a tutti gli effetti tornate ad alti livelli. Senza dubbio fa effetto vedere Max Verstappen, reduce da dieci vittorie consecutive, annaspare nelle retrovie surclassato dai piloti rivali in termini di prestazioni e competitività.

Un istante dopo la conclusione della gara di Marina Bay tecnici e ingegneri della scuderia di Milton Keynes erano già al lavoro per capire e studiare le ragioni di un’improvvisa e per molti aspetti inquietante perdita di competitività nei confronti degli avversari. Basti pensare che in qualifica Verstappen ha incassato dalla Ferrari di Sainz un distacco superiore ai sette decimi.

Un’enormità alla luce dell’andamento delle vetture per tutta la stagione. Al termine del Gran Premio di Singapore l’espressione corrucciata di Verstappen ai box spiegava meglio di tante parole lo stato d’animo prevalente in seno al tema austriaco. Il super consulente Helmut Marko ha dichiarato che a partire dal Giappone la Red Bull tornerà a fare la voce grossa.

Red Bull, si apre la crisi o Singapore è stata un’eccezione? La risposta già in Giappone

Il team principal Christian Horner analizzando la gara ha parlato di problemi in sottosterzo, sovrasterzo e in frenata e delle difficoltà di mettere le gomme nella giusta finestra di utilizzo. Appare piuttosto evidente come dalle parti di Milton Keynes sia concreto il timore di poter perdere in un colpo solo tutto l’enorme vantaggio accumulato sulla concorrenza.

Resta a questo punto da verificare se l’introduzione operata dalla Fia alla nuova direttiva tecnica, la 018, che è andata ad agire sulla flessibilità delle ali mobili, possa aver modificato il comportamento della Red Bull, apparsa in difficoltà come non accadeva quasi due anni.

Non è tanto in discussione la vittoria del mondiale di Formula 1, alla luce dell’enorme vantaggio accumulato da super Max sulla concorrenza, quanto l’eventuale egemonia nelle prossime stagioni.