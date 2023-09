Accettano 25 milioni: l’Inter piazza un altro colpo

C’è una possibile offerta dell’Inter per un giocatore ambito dalla dirigenza. 25 milioni sul piatto: può arrivare a Milano

Il mercato in casa Inter può infiammarsi nella prossima finestra estiva, con una possibile offerta in arrivo per un giocatore finito nella lista di Marotta. 25 milioni di euro che i nerazzurri metterebbero sul piatto, ora bisogna discutere con il club e soprattutto col giocatore.

C’è un centrocampista che potrebbe fare al caso di Inzaghi dalla prossima estate, e con una cifra simile l’Inter riuscirebbe a strapparlo via dalla Liga spagnola, dove il mediano sta vivendo il suo periodo migliore.

Guido Rodriguez è uno dei giocatori con cui il Real Betis potrebbe provare a fare soldi durante il prossimo mercato invernale, con la squadra biancoverde che ha ricevuto numerose offerte per sbarazzarsi del centrocampista argentino, tassello importante per la squadra guidata dal cileno Manuel Pellegrini.

La squadra biancoverde, dopo aver vinto la Copa del Rey lo scorso anno, sta vivendo una situazione economica piuttosto delicata, e si ritrova obbligata a cedere una serie di giocatori di alto valore economico per risanare i conti del club, probabilmente a cominciare dal cessione di Guido Rodriguez, cercato dai nerazzurri e con una situazione contrattuale particolare.

25 milioni per Guido Rodriguez: mirino Inter

Guido Rodriguez è un centrocampista classe 1994, attualmente 29enne. Schierato spesso come mediano, o da mezzala all’occorrenza, l’argentino può far parte dello scacchiere nerazzurro di Inzaghi grazie alle sue abilità difensive a centrocampo. Esploso nel CF America, Rodriguez è arrivato al Betis dove è avvenuta la sua consacrazione.

Sono 149 le partite giocate da Guido Rodriguez con il Betis finora, condite da 7 gol e 3 assist. Prelevato per solo 5 milioni dalla squadra spagnola, adesso il giocatore vale 25 milioni, cifra che secondo ‘Fichajes.net’ basterebbe all’Inter per convincere il club di Siviglia.

Questo trasferimento potrebbe coprire un eventuale cessione importante a centrocampo, con un giocatore pronto per il centrocampo che potrebbe incastrarsi bene negli schemi di Simone Inzaghi. L’argentino sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera individuale, lasciando grandi prestazioni individuali che sembrano non bastare a garantirgli un posto. Molti club lo ammirano in Europa, compresa una Serie A dove l’Inter sarebbe la prima favorita per acquistare l’argentino in cambio di quei 25 milioni di euro che i biancoverdi accetterebbero per lasciarlo partire anche a gennaio.

Marotta può piazzare il colpo già quindi in inverno presentando la cifra richiesta. Tutto dipende anche dai movimenti di mercato a centrocampo, dove potrebbero partire alcuni nomi interessanti.