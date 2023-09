Battelli pneumatici, è rivoluzione: l’ultima novità

MED presenta la nuova rivoluzione dei battelli pneumatici al Salone Nautico di Genova: ecco il comunicato e i dettagli

In occasione della 63^ edizione del Salone Nautico di Genova, che si svolge dal 21 al 26 settembre, MED (azienda che sviluppa da oltre 20 anni battelli pneumatici) ha deciso di presentare due novità rivoluzionare nel mondo dei battelli pneumatici. Si tratta di due nuovi battelli, che portano delle novità molto importanti.

Il primo è l’850 Diving, che è davvero l’ultimissima uscita di casa MED Valiant (che produce battelli personalizzabili per uso semi-professionale o per attività di leisuere, pesca sportiva e diving). Si tratta di un RIB che nasce dalla ricerca sulle esigenze dei centri di immersione. Al progetto ha collaborato Simone Villotti, diver professionista e istruttore IANTD per sidemount, Cavern e DPV, oltre che CEO e fondatore di “4FreeWorld” e ambasciatore per MED Valiant.

Il secondo è il 750 Fishing, ovvero un battello pneumatico equipaggiato per le attività di pesca sportiva. Si tratta di un mezzo molto performante, che ha anche superato delle durissime prove di sicurezza in condizioni avverse.

Entrambi i RIBs sono stati sviluppati con le conoscenze e l’efficienza tecnologica maturate per i mezzi a derivazione militare. Va da sé che la qualità, l’affidabilità e la sicurezza raggiungono livelli altissimi. Sono stati provati a lungo e in ogni condizione. Questi due nuovi battelli possono essere considerati una svolta e una nuova generazione di battelli pneumatici.

Le parole del CEO di MED

Come da tradizione, inoltre, MED ha consegnato alla Guardia di Finanza tre dei sedici 700 GDF Nucleo Sommozzatori, ovvero un nuovo progetto per MED Defense (che si dedica alla costruzione di battelli per la Pubblica Amministrazione). Sarà possibile osservare da vicino tutti e tre questi nuovi battelli presso lo Stand BN24 – ormeggio 174 della Banchina Nord del Salone.

Di tutto ciò ha già parlato Marco Galimberti, CEO di MED, che ha detto: “Abbiamo scelto la prestigiosa vetrina del Salone Nautico di Genova per presentare il nostro progetto di rilancio a livello internazionale dell’azienda, maturato con la rinnovata gestione manageriale e un nuovo piano industriale che rafforza ricerca e sviluppo nel settore militare sul mercato italiano ed estero, ma che intende potenziare anche quello civile attraverso il maggior coinvolgimento di due autorevoli Brand Ambassadors com Simone Villotti, punto di riferimento del mondo delle immersioni subacquee outdoor, e Andrea Iacovizzi l’autorevole voce della pesca sportiva”.

“Intendiamo anche con i nostri due nuovi rivoluzionari 850 Diving e 750 Fishing – continua Galimberti – sviluppare la nuova tendenza del mercato della nautica sempre più rivolta al noleggio e alla condivisione. La formula dell’uso di una barca senza possederla (o possedendone una porzione), è la nuova mecca, stando alle analisi della finanza mondiale. Una grande opportunità per lo sviluppo del turismo nautico in Italia, mettendo a disposizione battelli pneumatici funzionali e sicuri”.

