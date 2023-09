Prenotato il colpo per gennaio: il Milan sistema le fasce

Il Milan non si ferma ed è pronto a chiudere già il primissimo colpo del 2024: il talento può sbarcare a Milanello a gennaio

Sono state settimane decisamente complicate quelle vissute dal Milan e dallo stesso Stefano Pioli. Il tracollo nel derby e le conseguenti dichiarazioni polemiche dell’allenatore di Parma hanno, di fatto, raffreddato il buon rapporto con la tifoseria rossonera.

Il successivo scialbo pareggio alla prima europea contro il Newcastle dell’ex Tonali, ha aumentato un attrito che rischia di portare tensioni importanti sia sulle spalle dell’allenatore del Milan che sui giocatori. Servirà dunque risollevarsi il prima possibile, tornando non solo a vincere ma anche inanellando una serie di successi che riportino sorriso e soprattutto speranza nella corsa Scudetto. Dopo una stagione parecchio deludente, il ‘Diavolo’ non può più sbagliare. Non sono ammessi errori in campo così come in sede di calciomercato, dove a pagare le mancanze della passata annata sono stati Maldini e Massara.

Adesso il duo Moncada-Furlani è chiamato, come già fatto durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, a scovare i profili giusti che seguano i dettami che i vertici rossoneri hanno imposto dal punto di vista economico. Mai più spese folli e immotivate, calciatori funzionali: meglio se giovani e ancora altamente futuribili.

Ciò che è stato costruito solo qualche mese fa necessiterà inevitabilmente di ritocchi, anche in vista della sessione invernale di mercato. A gennaio, infatti, la dirigenza di via Aldo Rossi proverà a sopperire alle poche lacune che la rosa meneghina a disposizione di Pioli ancora presenta.

Pioli accontentato: Moncada lo prende per gennaio

I fari sono puntati verso molteplici direzioni. In primis la ricerca di un potenziale erede di Olivier Giroud che, salvo sorprese, vedrà esaurire il suo contratto a fine estate 2024 nella quale lascerà spazio ad un nuovo centravanti. Ma anche sulle fasce: è da qualche settimana spuntata un’intrigante idea che sarebbe decisamente molto vicina a concretizzarsi.

Occhio al gioiello dell’Hellas Verona Josh Doig, talento scozzese di soli 21 anni che sin dal suo arrivo un anno fa ha raccolto praticamente solo consensi e complimenti. Giovane, di grande prospettiva e con le caratteristiche giuste per alternarsi all’intoccabile Theo Hernandez. Bartesaghi della Primavera non è stato bocciato ma è una soluzione temporanea: Doig, classe 2002, darebbe le giuste garanzie sia per il presente che per il futuro.

Il Milan potrebbe averne già parlato con l’Hellas Verona, proprio in occasione del match di campionato tra gialloblù e rossoneri. L’ex Hibernian, sotto contratto fino all’estate 2026, ha fino ad ora 5 presenze e 390′ in stagione: pare sempre più probabile che possa essere lui il vice Theo Hernandez.