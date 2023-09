Valentina Fradegrada, l’allenamento è bollente: lascia senza fiato

By

La cinque volte campionessa italiana di Wushu Kung Fu, vale a dire l’arte marziale più antica e primordiale di tutte, sul suo profilo Instagram ha dato prova della durezza e dell’intensità dei suoi allenamenti

Influencer che ha lanciato sui social la moda del cosiddetto “bikini al contrario”, in relativamente poco tempo Valentina Fradegrada è divenuta uno dei volti più famosi sul web per quel che concerne la materia della moda, sicuramente agevolata dal matrimonio con l’ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng.

Dai natali orobici risalenti al 2 settembre 1991, Valentina sottostà quindi al segno zodiacale della Vergine e ciò è aspetto imprescindibile che ha connotato tutto il suo percorso artistico e lavorativo: ha ottenuto la laurea magistrale in Marketing e Fashion design presso la prestigiosa università di Lecco.

Risulta sia figlia di un imprenditore e di un’assistente legale, la bella Valentina da tempi non sospetti ha manifestato interesse per lo sport e di fatti, sin da quando era bambina, si è prodigata nella danza e nelle arti marziali. A partire dal 2009 ha aperto il suo blog dal nome Coop Style, si è successivamente spostata negli Stati Uniti, dove ha potuto perfezionare la sua carriera lavorativa in tempi molto più celeri.

Il grande successo arriva nel 2017, lanciando sui social il trend bikini upside down che in men che non si dica si diffonde viralmente in tutto il mondo.

Dalle arti marziali all’arte pura e la filantropia: Valentina Fradegrada incanta Instagram

L’influencer sulla scia del successo debutta quindi anche come cantante, facendosi conoscere però con il solo nome di battesimo, vale a dire Valentina. Il brano più celebre della sua produzione s’intitola Sicaria e il videoclip della canzone è stato realizzato all’Havana. Nulla da invidiare a Whitney Houston o Céline Dion.

Uno degli aspetti peculiari di Fradegrada è la sua abilità nel tenere alquanto riservata la sua vita privata. Nonostante la popolarità raggiunta sui social, ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Ed ha fatto bene, perché mica si è tenuti a spiattellare in giro tutti gli affari propri, così come i numerosissimi follower non hanno alcun diritto di ficcanasare.

A dicembre 2021 la Fradegrada ha ufficializzato pubblicamente la sua relazione con Kevin Prince Boateng: i due si sono mostrati per la prima volta insieme durante una vacanza a Santo Domingo ma la loro relazione pare sia iniziata durante l’estate 2020. I due hanno poi deciso di convolare a nozze nell’estate de 2022; si sono sposati con una cerimonia in presenza a Radicondoli, sulle colline senesi, e un’altra virtuale nel Metaverso.

Nulla inoltre le impedisce di proseguire nei suoi allenamenti, marziali così come le arti che pratica. L’ultimo di questi è stato mostrato su Instagram grazie ad un video che raccoglieva i momenti salienti e si può notare come sia incentrato sull’essere svolto ad una temperatura notevole per migliorare la prestazione cardiaca durante il combattimento.

Una posa in allenamento che ha fatto impazzire i fan, che tra i commenti non hanno risparmiato elogi.