Doppia sentenza: la Juve li sta cacciando

I troppi errori nell’ultima partita contro il Sassuolo hanno fatto ragionare la Juventus. Si corre ai ripari già da gennaio

L’ultima partita della Juventus in Serie A contro il Sassuolo è finita 4-2 a favore dei neroverdi. Protagonisti (in negativo) della partita sono stati gli errori da parte del reparto difensivo, portiere incluso.

In particolare, Szczesny e Gatti hanno avuto un impatto più che negativo sulla partita, con una prestazione che ha avuto il suo picco minimo nell’autogol del centrale, frutto di un’incomprensione tra i due. L’attacco del Sassuolo si è messo in mostra oltre le aspettative, facendo sorgere alcuni dubbi sulla difesa bianconera per il resto della stagione.

Ecco perché a gennaio potrebbero arrivare delle novità sia in porta che in difesa. La Juve, dato il recente infortunio di Alex Sandro e la scarsità di difensori centrali ritenuti “pronti” da Allegri, potrebbe puntare su un giocatore in Serie A. Inoltre, non è una novità l’interessamento per Szczesny da parte di alcuni club in Premier League.

Con la cessione eventuale del polacco e qualche movimento intelligente in entrata, la Juventus potrebbe portare a casa due nuovi volti pronti a dare stabilità e solidità in difesa, così come tra i pali. Ecco i due nomi su cui potrebbe fiondarsi.

Nuovi acquisti per il futuro: la Juve fa spesa in Serie A

Nella prossima finestra di mercato, Giuntoli potrebbe dare un’occhiata in Serie A e scegliere alcuni nomi da poter trattare, specialmente in difesa dove le lacune sono più che evidenti. Oltre a qualche movimento in uscita, potrebbe essere arrivato il momento di acquistare 1 o 2 giocatori importanti in difesa, sempre rispettando i limiti imposti dalla situazione finanziaria bianconera.

Sono due i nomi principali su cui la Juve potrebbe fare affidamento: Marco Carnesecchi e Perr Schuurs. Il primo è uno dei portieri più talentuosi del nostro campionato, ed è attualmente in lotta con Musso per una maglia da portiere titolare nell’Atalanta di Gasperini. Il secondo, invece, si è preso la difesa del Torino poco dopo il suo acquisto, dimostrando l’importanza del calcio olandese a livello europeo quando si parla di giovani.

La concorrenza in porta potrebbe far cedere l’ex Cremonese, che potrebbe accettare un nuovo incarico tra i pali della porta bianconera. 13/15 milioni il valore del portiere classe 2000, ma la Juventus potrebbe imbastire uno scambio o un prestito con obbligo di riscatto.

Dall’altra parte troviamo Schuurs, che ha solo un anno in più. L’olandese è arrivato al Torino relativamente da poco, ma non sarebbe la prima volta in cui la Juventus acquista dalle sue rivali storiche. Preso per poco più di 9 milioni dal Torino, l’ex Ajax potrebbe cambiare sponda e trasferirsi alla Vecchia Signora, anche se il suo valore attuale sforerebbe sicuramente i 25 milioni di euro. La Juve aspetta tra gennaio e la prossima estate.