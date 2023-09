Juve, che occasione: il super colpo arriva già a gennaio

La Juventus è pronta a prendersi un talento assoluto già nel mese di gennaio: colpo da urlo per mister Allegri

La batosta incassata contro il Sassuolo, in una partita senza storia, ha riportato il malumore in casa Juventus. Le critiche a Massimiliano Allegri sono sempre più frequenti e l’operato del tecnico livornese sta certamente scontentando tantissimi tifosi.

Nonostante ciò, il focus della dirigenza bianconera è già tutto rivolto a gennaio. Perchè nelle prime settimane del 2024, con il calciomercato invernale che riaprirà ufficialmente i battenti, qualcosa potrebbe muoversi per rimpolpare la rosa a disposizione del ‘Conte Max’. Ma intanto il momento non è dei migliori ed il recente ‘caso Pogba‘ sembra non fare altro che complicare le cose per il gruppo allenato da Allegri.

In attesa delle controanalisi di inizio ottobre che difficilmente ribalteranno la situazione, il 30enne francese è destinato ad incassare una lunga squalifica per essere stato trovato positivo al testosterone nei controlli di rito post Udinese-Juventus. Un perdita davvero considerevole per la ‘Vecchia Signora’ che, come inevitabile conseguenza, sta già pensando a quelle che potrebbero essere le occasioni giuste per rimpiazzare il talento transalpino.

Subito via da Londra: Thomas nel mirino della Juventus

Cristiano Giuntoli è già al lavoro, alla ricerca della soluzione che possa tornare utile ad Allegri e rinforzare in maniera importante la mediana della Juventus. Sembra destinato a tornare di moda, diventando uno dei nomi più fattibili e graditi al club piemontese, il profilo di Thomas Partey.

Il centrocampista, stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Diariogol’, avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal già nel mese di gennaio: ed il motivo è molto semplice. Il 30enne ghanese, pur rimanendo sotto contratto fino al 2025 con i ‘Gunners’, è ormai finito ai margini del progetto di Arteta che lo sta impiegando sempre meno nell’undici titolare. Per tale ragione, Partey avrebbe già comunicato ai vertici del club londinese l’intenzione di lasciare l’Arsena per vivere una nuova avventura altrove.

Viene fatto il nome dell’Atletico Madrid, con il ‘Cholo’ Simeone che gradirebbe il ritorno del forte centrocampista dopo l’addio da 50 milioni solo tre anni fa. Ma attenzione pure alla Juve che, per i motivi sopracitati, non ha mai smesso di pensare a Thomas Partey per rinforzare il centrocampo apparso in diverse occasioni in grande difficoltà quest’anno. Per il giocatore classe ’93 fino a questo momento 4 presenze tra Premier League e coppe, con soli 326′ in campo agli ordini di Arteta.