Tiro mancino Roma: colpo nerazzurro

La Roma ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato. E in vista di gennaio la società cerca rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione per la Roma di Josè Mourinho. Nei primi cinque turni di campionato Dybala e compagni hanno collezionato la miseria di cinque punti frutto di due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Una media da retrocessione o quasi per una squadra che ha un monte ingaggi di poco inferiore solo alle due milanesi e alla Juventus.

Nonostante l’innesto di un centravanti di grido come Romelu Lukaku e la conferma del succitato Paulo Dybala, la Roma ha stentato domenica scorsa contro il Torino di Juric non andando oltre uno striminzito pareggio.

Il presidente Dan Friedkin spera che gli ingenti sforzi compiuti durante l’estate per rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho trovino corrispondenza nei risultati: l’obiettivo dichiarato per questa stagione è l’ingresso in Champions League, competizione a cui la Roma non partecipa da ben cinque anni e non riuscire a centrarlo equivarrebbe a un totale fallimento.

L’imprenditore americano tra l’altro avrebbe già dato la sua disponibilità ad intervenire anche a gennaio: nel caso in cui si verificassero determinate condizioni, Friedkin darebbe il via libera a un nuovo eventuale rinforzo. Innesto il cui profilo sarebbe già stato individuato, con il general manager Thiago Pinto pronto ad affondare il colpo.

Roma, il prossimo arrivo è a sinistra: trattativa aperta con l’Atalanta

Negli ultimi giorni di mercato la Roma, prima che si materializzasse l’opzione Lukaku, aveva trattato con l’Atalanta il cartellino di Duvan Zapata, trasferitosi poi in extremis nel Torino di Urbano Cairo. Ed è sempre dalla società orobica che potrebbe arrivare il prossimo rinforzo per la squadra giallorossa: alla luce del rendimento finora deficitario di quasi tutti gli esterni presenti in rosa, Mourinho potrebbe riceverne in dono un altro tra qualche mese.

Il profilo individuato dalla dirigenza romanista è quello di Mitchel Bakker, ventitreenne terzino sinistro olandese che l‘Atalanta ha acquistato in estate dal Bayer Leverkusen, recente avversario della Roma in semifinale di Europa League.

Arrivato a Bergamo con i galloni del sicuro titolare, non ha trovato spazio nelle rotazioni di Gasperini. Il tecnico piemontese in questo avvio di stagione lo ha di fatto tenuto ai margini del suo progetto e senza una svolta in tal senso una sua partenza a gennaio non è affatto da escludere, magari proprio in direzione Roma.