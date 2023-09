Valentina Vignali, sotto la giacca niente: Milano è ai suoi piedi

Valentina Vignali è ancora sotto i riflettori. Tra sfilate e servizi fotografici la celebre cestista italiana è testimonial d’eccezione in una campagna speciale

Una grande atleta, una splendida ragazza e una sensuale modella dal carattere guerriero. Valentina Vegnali è tutto questo e anche di più. Trentadue anni, riminese doc, una passione sfrenata per lo sport, la sua carriera di cestista è segnata da esperienze di alto livello in parecchie squadre.

La città in cui ha giocato di più è Roma, ma è stata protagonista anche nella sua Romagna tra Cervia e Forlì. Valentina Vignali però è anche un’influencer di grande successo e in tal senso i numeri parlano con estrema chiarezza. Gli oltre 2,5 milioni di followers agganciati al suo profilo Instagram non sono proprio un’inezia.

Nelle ultime settimane la bella campionessa ha fatto la sua apparizione, applaudita e ammirata, sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Non più tardi qualche ora fa ha preso parte come testimonial d’eccezione a una campagna di prevenzione dei tumori realizzata dalla Fondazione Veronesi.

Determinata, combattiva, ironica e soprattutto bellissima. Da molti anni Valentina Vignali è un’apprezzata e ricercatissima modella: celebri marchi dei più disparati settori dell’industria mondiale l’hanno scelta per promuovere i propri prodotti. E la carriera televisiva non è da meno: dalla partecipazione al concorso di Miss Italia nel 2010 al ruolo di opinionista nel programma Domenica Live in onda su Canale 5 nel 2021 sono trascorsi undici anni. Un periodo in cui la Vignali ha assaporato ogni tipo di esperienza davanti alle telecamere.

Valentina Vignali, l’ultimo scatto è da infarto: la reazione dei fan scatena i social

Senza dimenticare infine la sua corposa e assidua presenza sui social, dove appare spesso vestita con abiti eleganti e sensuali, capi d’abbigliamento che mettono in risalto la sua figura slanciata e prorompente allo stesso tempo. Un’atleta sensazionale dalle forme generose e giunoniche, come l’ultimo scatto mette in particolare evidenza.

Il vestito sgargiante color fucsia, cortissimo, esalta in primis le gambe tornite e chilometriche mentre la giacca aperta sul davanti lascia intravedere un decolleté che non passa affatto inosservato.

Uno stile sensuale e aggressivo al tempo stesso, arricchito da un dettaglio in più: un paio di occhiali decisamente fashion che la Vignali indossa con eccezionale disinvoltura. Questa è l’ultima campagna pubblicitaria che vede la campionessa di basket come protagonista, un outfit originale che i fan hanno apprezzato parecchio.