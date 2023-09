Parole dure: attacco diretto a Djokovic

Attacco incredibile nei confronti del numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic: il rivale sfida il campione serbo

Novak Djokovic è di nuovo sotto attacco. Nemmeno il tempo di godersi il trionfo a New York, il ventiquattresimo titolo dello Slam nella sua incredibile e ineguagliabile carriera, che il serbo torna nel mirino non tanto della critica, quanto dei suoi rivali.

I successi di Nole sono infatti uno stimolo per tutti, anche per chi un giorno vorrebbe cercare di ricalcare le sue orme, e che già oggi si sente in grado di sfidare, senza troppi giri di parole, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi.

A lanciare il guanto di sfida al numero uno al mondo è stato chi in questi anni ha maggiormente dato del filo da torcere al tennista serbo. Il riferimento è ovviamente a Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo è atteso dal ritorno in campo per il tour cinese. Scenderà in campo già a Pechino, per poi debuttare anche nel Masters 1000 di Shanghai.

Alla vigilia dei suoi impegni asiatici, i primi della sua ancora giovane carriera, Carlitos è intervenuto in conferenza stampa e ha toccato tanti argomenti. Tra questi, anche uno molto caro a Nole Djokovic, chiamato in causa indirettamente anche in un periodo in cui si sta godendo il meritato riposo prima del rush finale di una stagione ricca di soddisfazioni.

Djokovic nel mirino di Alcaraz: il campione spagnolo lancia la sfida al rivale

Campione di Wimbledon in carica, semifinalista al Roland Garros e agli Us Open, Alcaraz si presenta ovviamente in Cina per la prima volta con le stimmate del favorito. Numero uno del seeding, scenderà in campo sia a Pechino che a Shanghai per vincere, come fa in tutti i tornei.

Con l’obiettivo non solo di rimpinguare il suo montepremi stagionale e di portare a casa altri due trofei di grandissimo prestigio, ma anche di riprendersi il primo posto nel ranking Atp, il suo vero grande obiettivo di questo finale di stagione.

“Ovviamente è un mio obiettivo, io e Nole ci stiamo dando battaglia per il numero uno, soprattutto dopo i suoi risultati negli States“, ha confermato Alcaraz, convinto di avere tutte le carte in regola per tentare il sorpasso fin da subito: “Il primo posto adesso è il mio obiettivo principale, farò di tutto per riprendermelo“.

E in effetti l’impresa non sarà poi impossibile. Da qui in avanti lo spagnolo dovrà infatti scartare solo i punti conquistati lo scorso anno a Basilea e il secondo turno di Parigi-Bercy. Tutto ciò che otterrà in Cina e alle Finals sarà dunque tanto di guadagnato.

Contemporaneamente, Djokovic dovrà invece scartare i punti del trionfo alle Finals e della finale parigina dello scorso anno. Riuscire a mantenere la prima posizione da qui alla fine dell’anno sarà dunque molto complicato, seppur non impossibile. Anche se, possiamo esserne certi, in questo momento storico a Nole del primo posto in classifica interessa relativamente poco.