Dall’Atalanta al Napoli, arriva la clamorosa conferma in diretta

Sono stati giorni abbastanza complicati per Rudi Garcia ed il suo Napoli. Gli azzurri non si sono resi protagonisti in positivo di un’ottima partenza in questa stagione e i risultati lo dimostrano. Si è registrato un calo a livello di prestazioni in avvio prima dell’ottimo recupero delle ultime due uscite.

Come se non bastasse, nei giorni scorsi si è aggiunta la spinosa questione riguardante Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, attraverso le parole del sue agente Roberto Calenda, ha minacciato di mettere in atto azioni legali contro la società targata Aurelio De Laurentiis.

Il motivo scatenante, come noto, è rappresentato da un paio di video ironici pubblicati dal social media manager del Napoli sul profilo TikTok ufficiale del club. Un qualcosa che Osimhen non ha minimamente apprezzato, anche se dietro alla reazione dell’ex Lille probabilmente si nasconde altro. Forse si cela la sua voglia di andare via, per intraprendere un’esperienza altrove, al netto dell’allarme rientrato dei giorni seguenti.

Non è un caso, infatti, che il rinnovo sia passato in stand by, sebbene le parti in causa avessero praticamente raggiunto l’intesa (stipendio da oltre 10 milioni netti a stagione). Ad ogni modo, il classe ’98 ha comunque risposto subito sul campo, realizzando una rete ai danni dell’Udinese, e poi anche contro il Lecce.

In più, Garcia ha finalmente ritrovato Khvicha Kvaratskhelia, il cui apporto in termini di gol sarà fondamentale nei mesi a venire. Il tecnico francese, comunque, rischia seriamente di finire fagocitato dall’ombra pesantissima di Luciano Spalletti.

Napoli, affare Koopmeiners: arriva l’annuncio dell’agente

Va detto che per qualunque allenatore sarebbe stato estremamente difficile ripartire a Napoli, ma i calciatori azzurri e i tifosi sanno che Garcia non era neanche lontanamente la prima opzione nella lunga lista stilata da De Laurentiis. Inoltre, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso non ha operato più di tanto sul fronte entrate in estate.

È vero, squadra che vince non si cambia. Ma questo Napoli, oggettivamente, necessita di qualche rinforzo di maggior spessore. In tal senso, la compagine campana nelle scorse settimana aveva bussato alla porta dell’Atalanta di Gasperini. L’intenzione, entrando più nello specifico, era provare ad appropriarsi del cartellino di Teun Koopmeiners, uno dei punti fermi nello scacchiere del mister piemontese.

Lo ha confermato l’agente del centrocampista, Bart Baving, ai microfoni di Tv Play: “Solo dal Napoli è arrivata una proposta seria, ma l’Atalanta ha chiarito che il calciatore non era in vendita. Koopmeiners è felice a Bergamo, ma non si potrà mai sapere cosa succederà la prossima estate“. Stando a quanto riferisce ‘Tuttomercatoweb.com’, il Napoli si era fatto avanti con una maxi offerta da 47 milioni, senza bonus o percentuali sulla futura rivendita. Secco il no della famiglia Percassi, però in futuro la situazione potrebbe cambiare.

