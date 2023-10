“Non vale 27 milioni”: bocciato dopo due mesi

Uno dei nuovi acquisti della Serie A ha già ricevuto una stroncatura: un noto giornalista ha si è espresso in modo netto su di lui

L’ultimo calciomercato estivo ha portato in Italia tanti calciatori nuovi e il Milan è stato tra i club più attivi. Ben dieci rinforzi sono approdati a Milanello, solamente tre giocavano già in Serie A (Sportiello, Romero e Jovic).

Tra i volti nuovi della squadra di Stefano Pioli c’è Samuel Chukwueze, esterno destro offensivo che è stato oggetto di una lunga trattativa. Nonostante avesse un contratto in scadenza a giugno 2024, il Villarreal è stato un osso duro sul prezzo e non voleva fare grandi sconti. Alla fine l’operazione si è chiusa per circa 20 milioni di euro più 7 di bonus, la più costosa della società rossonera nell’ultima estate.

L’acquisto di Chukwueze ha generato un discreto entusiasmo tra il popolo milanista, che ha ben accolto il nigeriano. Ma c’è anche chi non è pienamente convinto delle sue qualità e anche della cifra spesa dal club per comprarlo.

Milan, Chukwueze non convince: scatta la polemica

Tra coloro che pensano che il Milan abbia investito una cifra eccessiva sul giocatore c’è il giornalista Riccardo Trevisani, che in un intervento a Cronache di Spogliatoio aveva dichiarato che 27 milioni erano stati bruciati e che era stato un errore puntare su Chukwueze. Per quelle dichiarazioni c’è chi tra la tifoseria rossonera ha voluto interpellarlo su Twitter/X, giudicando troppo prematuro il suo giudizio dato che sono poche le apparizioni in campo del nigeriano.

Trevisani ha risposto piccato: “Di mestiere guardo le partite. L’ho visto quattro anni al Villarreal e nelle coppe. Voi lo avete visto 100 minuti, io 100 partite. Posso avere, dire e dare un giudizio senza che la gente si risenta come se parlassi di un parente?Per me non vale 27 milioni“.

Il noto telecronista ex Sky e ora a Mediaset ritiene che il Milan sulla fascia destra avrebbe dovuto operare diversamente: “47 milioni per Chukwueze e Pulisic. Per me prendi Berardi e tieni dietro un giovane oppure Saelemaekers“.

Trevisani non è convinto neppure dell’investimento su Christian Pulisic, pagato circa 20 milioni dopo delle stagioni non esaltanti al Chelsea. L’americano sta facendo abbastanza bene in questo inizio di stagione e potenzialmente può essere uno dei migliori giocatori della Serie A. Il talento non gli manca, deve trovare continuità di rendimento. Nell’ambiente milanista c’è grande fiducia sia in Pulisic sia in Chukwueze.