Sorpresa Juventus, ecco il primo colpo ‘alla Giuntoli’

Il mercato in casa Juventus è già in ebollizione. Il direttore sportivo Giuntoli vuole assicurarsi un primo colpo per il prossimo anno

La Juventus vuole tornare quanto prima a competere a pieno titolo per lo scudetto. Mentre l’obiettivo dichiarato di questa stagione del club bianconero, la prima del dopo Agnelli, è il ritorno in Champions League, la prossima dovrà vedere i bianconeri in grado di competere per l’agognato triangolo tricolore.

Servirà rinforzare la rosa per mettere nelle condizioni il confermatissimo Massimiliano Allegri di avere a disposizione maggiori alternative di qualità. E non è un mistero che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sia già al lavoro per individuare i profili giusti da portare alla corte del tecnico livornese tra gennaio e giugno prossimi.

L’ex dirigente del Napoli ha più volte dichiarato che il contenimento di costi e ingaggi, necessario a mantenere i conti sotto controllo e a dar vita a un progetto ambizioso ma sostenibile, sarà il principio guida della Juventus per le prossime stagioni. E non sarà qualche incidente di percorso come il rocambolesco ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo ad inficiare un percorso ormai ben delineato.

Nessun passo indietro, nessun ripensamento: la nuova Juventus ha intenzione di procedere secondo le direttrici dell’equilibrio del bilancio e da questo punto di vista c’è totale sintonia e piena condivisione degli obiettivi tra la dirigenza e Allegri. Il calciomercato è in tal senso la cartina tornasole di questo percorso.

Juventus, Giuntoli ha già pronta l’alternativa a Berardi: costa 15 milioni di euro

Cristiano Giuntoli nelle ultime settimane avrebbe individuato un nuovo concreto obiettivo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, se non addirittura per gennaio 2024. Alla luce delle enormi difficoltà incontrate a trovare un’intesa con il Sassuolo per Domenico Berardi, che tra l’altro compirà 30 anni proprio l’anno prossimo, il ds della Juventus ha messo nel mirino un giovane attaccante ucraino.

Si tratta di Georgiy Sudakov, 21enne astro nascente dello Shakhtar Donetsk entrato in campo nel match tra la nazionale ucraina e l’Italia di Spalletti, valido per la qualificazione ai prossimi Europei di Germania. Negli ultimi due anni il trequartista ucraino è cresciuto da tutti i punti di vista, tanto che il suo valore di mercato in questo momento si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Un prezzo del cartellino destinato a crescere di pari passo con le sue sempre più convincenti prestazioni. Ma la Juventus deve fare in fretta perchè Sudakov è già nel mirino di altre big d’Europa.