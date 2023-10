Formula 1, ritorno in pista clamoroso: “Non posso dire di no”

Un ex pilota di F1 non smentisce l’ipotesi di tornare a correre nel campionato: sarebbe un rientro a dir poco sorprendente.

Fernando Alonso aveva lasciato la Formula 1 per due anni e poi è tornato dimostrando di essere ancora un campione. Forse non tutti avrebbero scommesso su di lui, invece ha fatto vedere di non aver smarrito affatto il suo talento.

Prima con l’Alpine e poi con l’Aston Martin è riuscito a conquistare risultati che in molti non ritenevano possibili. Nonostante un’età avanzata, lo spagnolo è assolutamente competitivo e in grado di lottare per posizioni importanti. Le sue prestazioni potrebbero essere uno stimolo anche per qualcun altro che ha lasciato la F1 e che potrebbe decidere di tornare.

Sebastian Vettel si è ritirato dalla Formula 1 al termine del campionato 2022, lasciando il suo posto in Aston Martin proprio ad Alonso. La scuderia di Silverstone ha fatto grandi passi avanti per questa stagione, arrivando più volte sul podio con Fernando, e forse il tedesco ha avuto qualche rimpianto per non aver rinnovato il contratto.

Vettel torna a correre in F1?

A detta sua, Vettel aveva grande voglia di staccare da un mondo che lo ha assorbito quasi completamente per anni. E voleva godersi maggiormente la sua famiglia, ritrovare serenità e leggerezza, eliminando ogni pressione che faceva parte della sua carriera da pilota. Inoltre, Seb è uno molto impegnato sulla difesa dell’ambiente e si è potuto dedicare maggiormente alle tematiche a lui più care.

Intervistato da Sky Sports F1, Vettel ha risposto anche sull’ipotesi inerenti un eventuale futuro ritorno nel campionato: “Non posso rispondere di no, perché non si può sapere cosa accadrà in futuro. Non posso escluderlo. Sono in forma da gara, ma perché lo desidero io e non perché sto programmando il rientro. Ho 36 anni e dipenderà dalla sfida, ora il ritorno non è nei piani“.

Il quattro volte campione del mondo non esclude totalmente di poter riapparire in griglia, però non è detto che ciò accadrà. Non sa se ripercorrerà le orme del suo idolo Michael Schumacher, che si era ritirato a fine 2006 e poi tornò nel 2010. Alonso, invece, ci mise due anni a tornare dopo aver lasciato la F1.

Intanto, per il futuro di Vettel si parla di una possibile partecipazione al WEC (World Endurance Championship). Sam Hignett, team principal di Jota Sport, lo ha contattato per offrigli il volante di una delle due Porsche 963 LMDh. I dialoghi sono in corso, vedremo se sfoceranno in un accordo contrattuale.