Allegri ‘salvato’: “Ha risolto tutti i problemi”

Un ex calciatore della Juventus ha rilasciato alcune parole di grande stima nei confronti di Massimiliano Allegri: ecco di chi si tratta

Nelle ultime tre partite di campionato la Juventus ha raccolto una brutta sconfitta, una vittoria di corto muso ed un pareggio a reti bianche. Un ritmo del genere non consente alla ‘Vecchia Signora’, almeno per il momento, di concentrarsi sull’obiettivo Scudetto.

Oggi è un vero e proprio azzardo includere la squadra bianconera nella lotta per la conquista del principale trofeo nazionale. La truppa torinese è sì forte sulla carta, però non gira sempre come dovrebbe. Certamente la presenza di numerosi giovani all’interno della rosa rappresenta un’arma a doppio taglio. Parliamo di pedine che possiedono doti rilevanti, ma a volte pesa non poco la mancanza di esperienza.

In più, la proposta di gioco è assolutamente rivedibile, e criticata. Di ciò Massimiliano Allegri, ovviamente, viene ritenuto come il principale responsabile. La filosofia calcistica maggiormente improntata alla difesa non sembra più dare i suoi frutti come accadeva un tempo. Come se non bastasse, il tecnico livornese fatica a valorizzare i suoi calciatori.

L’unico che veramente ha tratto beneficio dalla presenza di Massimiliano Allegri in panchina è Adrien Rabiot. E guarda caso l’allenatore ex Milan lo adora, non a caso è un titolare inamovibile nello scacchiere del mister toscano. In questa prima parte di stagione hanno reso bene anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che stanno cercando di ritrovare continuità dopo aver sofferto molto a causa dei rispettivi infortuni.

Il bomber serbo, però, è ancora ai box per via di un problema alla schiena e dovrebbe saltare il Derby della Mole, per poi tornare in campo dopo la seconda sosta per le nazionali. In compenso, Allegri potrà contare sull’apporto di Milik, il quale ha smaltito l’infortunio al polpaccio.

L’ex Juventus esalta Allegri: “È un gestore straordinario”

Ad ogni modo, i tifosi fanno fatica ormai a sostenere l’operato del loro allenatore. In parecchi ritengono che non sia l’uomo giusto per risollevare le sorti della Juventus e avrebbero voluto un esonero tempo fa. Ma c’è anche chi sostiene esattamente il contrario.

Il riferimento, entrando più nel dettaglio, è a Kwadwo Asamoah, ex calciatore che ha militato nelle fila della ‘Vecchia Signora’ dal 2012 al 2018. Tanti anni vissuti in bianconero per il classe ’88, il quale in passato ha collaborato proprio con mister Allegri. Intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, il 34enne ghanese ha rilasciato parole di grande stima nei confronti del tecnico di Livorno.

“Se Allegri è l’uomo giusto per questa Juve? Assolutamente sì, la Juventus può lottare per lo Scudetto. Allegri può risolvere tutti i problemi di questa stagione, sa come si fa. È un gestore straordinario“, ha dichiarato Asamoah. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Il tempo, come sempre, dirà chi ha ragione.