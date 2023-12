Il ritorno di Emma Raducanu: l’ultima foto è una delizia per i fans

By

Emma Raducanu, ferma dallo scorso 18 aprile, continua a lavorare in vista del tanto atteso rientro: lo scatto fa sognare i fans

Sono passati poco più di due anni, ma sembra un secolo fa. Sono trascorsi invece meno di 30 mesi da una delle imprese sportive più incredibili di sempre. E a compierla fu proprio lei, Emma Raducanu, prima tennista della storia a vincere gli Us Open partendo dalle qualificazioni. Da numero 150 del mondo. Alla giovanissima età di 18 anni, 9 mesi e spiccioli.

Sono passati poco più di due anni e le incognite sul futuro dell’atleta britannica di origini cinesi-rumene, attualmente numero 296 del ranking WTA, dominano ancora i discorsi intorno alla sua figura. Già, perché anche prima della triplice operazione subita a maggio – interventi ai polsi di entrambe le braccia e alla caviglia sinistra – quella freschezza e quel talento mostrati nel Major americano sembravano svaniti.

Basti pensare che, sebbene abbia successivamente dichiarato di aver giocato sul dolore per mesi, Emma non era riuscita a vincere solo una volta tre partite di fila in un torneo. La serie di eliminazioni precoci avevano fatto sorgere dei seri dubbi sulla sua competitività nel medio-lungo periodo. Al di là dell’exploit di Flushing Meadows, s’intende.

Accusata da più parti di pensare più alla moda, alle sfilate, al glamour – Emma è testimonial ed ambassador di molti grandi brand mondiali – che al sudore nelle sessioni di allenamento, la tennista vuole dimostrare coi fatti di poter tornare quella del 2021. L’impegno e la fatica non mancano di certo, a giudicare dall’ultima foto fatta circolare sul suo cliccatissimo profilo Instagram.

Emma Raducanu finalmente in campo: i fans non stanno nella pelle

“Ottienilo in ogni modo possibile“. Questa la didascalia postata dalla popolarissima Emma a margine di una foto che la ritrae impegnata in un allenamento fino a tarda sera – le 22:30 – come dimostra l’orario impresso nell’istantanea.

Dopo esser entrata in polemica coi media britannici alla vigilia del torneo di Madrid – quando rispose con sole 58 parole alle 16 domande postele sul suo stato di forma e sul declino in classifica – Emma è determinata a far ricredere tutti gli scettici.

La tendenza ad essere molto attiva sui social e non insensibile alle lusinghe dello star system può essere coniugata con l’impegno agonistico ad altissimi livelli: questa la missione che Emma si è posta. Questo è cio che è chiamata a dimostrare a partire dai primi tornei del 2024, quando incontrerà delle inevitabili difficoltà legate alla lunga inattività.

I fans non vedono l’ora di ammirare le sue gesta sul rettangolo di gioco, ma intanto si godono il suo splendido sorriso e la sua naturale sensualità. Cose che nessuno potrà mai toglierle.