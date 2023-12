Leao, il Milan ha deciso: decisione sul futuro

Il Milan ha preso la sua decisione sul futuro di Rafael Leao, dopo le incertezze dell’ultimo periodo sul portoghese

Le ultime settimane, condite dalle tante assenze, sono state delicate per Rafael Leao. Il portoghese a causa dell’infortunio rimediato nella gara contro il Lecce non ha potuto aiutare i compagni in un momento molto difficile della stagione, soprattutto in Champions League – viste le due vittorie in campionato del Milan senza il suo numero 10 -. Adesso la stagione passa da un’altra serie di di gare importantissime, ma Pioli ha preso la sua decisione.

Era nell’aria: Rafael Leao ha saltato anche la trasferta di Bergamo. La decisione è arrivata venerdì, con la non convocazione decisa da mister Stefano Pioli. Il giocatore, come riportato dai maggiori quotidiani sportivi, avrebbe assorbito la lesione muscolare subita lo scorso 11 novembre a Lecce, ma non sarebbe ancora in condizione di effettuare una gara ufficiale.

Leao, il Milan punta alla trasferta di Newcastle

Nei giorni scorsi alcuni rumors avevano alimentato una possibile presenza, almeno in panchina, del portoghese a Bergamo per la gara tra Atalanta e Milan in programma ieri alle 18:00. Leao si era infatti allenato in parte in gruppo, iniziando l’allenamento con i compagni, salvo poi finire gli esercizi in solitaria effettuando un allenamento differenziato. La guarigione sta avvenendo entro le tempistiche previste, ossia 3 settimane, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza per vedere nuovamente sfrecciare il numero 10 in campo.

In questo senso tutto l’ambiente Milan si aspetta di vederlo in campo nuovamente a Newcastle, in occasione della importantissima trasferta di Champions League tra i rossoneri e i magpies. Il diavolo cerca una disperata qualificazione, ma dovrà vincere in Inghilterra e sperare che il Paris Saint Germain faccia zero punti in trasferta contro il Borussia Dortmund. Impresa quasi impossibile, ma che vedrà probabilmente tra le fila di Pioli un Leao in più.

Per il Milan non solo cattive notizie in questo weekend però, visto che Olivier Giroud è tornato in campo. Il francese ha scontato le due gare di squalifica dopo il rosso diretto ricevuto ancora a Lecce – trasferta a dir poco beffarda per i rossoneri – rientrando al posto di Jovic. Anche Ismael Bennacer ha fatto sorridere i tifosi del Milan con il suo precoce rientro. L’algerino ha ripreso confidenza con il campo dopo uno stop di quasi 7 mesi durante la gara contro il Frosinone della scorsa giornata.

Ora però il focus è tutto su Rafa Leao: la scelta è fatta e la speranza è quella di riaverlo in Champions.