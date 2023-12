Leclerc-Hamilton, intreccio da paura: tifosi spiazzati

Il mercato piloti in Formula 1 impazza. Non tanto nel 2024, quanto per la stagione successiva quando contratti importanti andranno rinnovati

Tutte le scuderie di Formula 1 sono in questo momento al lavoro per realizzare le vetture che si contenderanno il titolo mondiale del prossimo anno. Al primo Gran Premio della nuova stagione mancano meno di tre mesi, e da qui alle prossime settimane assisteremo via via alla consueta presentazione ufficiale delle macchine che partiranno in Qatar il prossimo 2 marzo.

Tante novità all’orizzonte ma non per quanto riguarda i piloti: tutti i migliori driver del Circus mondiale sono stati confermati dalle rispettive scuderie. Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren correranno con gli stessi protagonisti delle ultime annate. I manager dei vari team sono però già al lavoro in vista della stagione successiva, un 2025 che si annuncia gravido di novità.

In casa Ferrari c’è fermento a causa delle trattative per il rinnovo di contratto di Carlos Sainz e, soprattutto, di Charles Leclerc. L’accordo tra la scuderia di Maranello e i due piloti scadrà al termine del 2024 e per questo l’appuntamento con le negoziazioni per un eventuale prolungamento non è più rinviabile. E le strategie in tal senso del management del Cavallino Rampante sono chiare.

Il contratto di Leclerc ha la priorità: sia John Elkann che Frederic Vasseur considerano il pilota monegasco il pilastro attorno al quale realizzare una Ferrari di nuovo competitiva per il titolo mondiale. Ed è per questo che tra le parti si sta trattando sulla base di un rinnovo su base quadriennale, fino al 2028.

Leclerc al posto di Hamilton in Mercedes? La decisione della Ferrari

Di secondaria importanza è invece la trattativa con Sainz al quale verrà offerto al massimo un contratto biennale, se non addirittura di una sola stagione. Ma l’impegno con la I maiuscola è quello con Leclerc, il quale peraltro continua ad essere ambito da altri top team.

In base a una notizia riportata dal portale ‘elnacional.cat’, in particolare la Mercedes avrebbe volentieri accolto Leclerc nel 2025 per affidargli il ruolo di erede di Lewis Hamilton.

Un’investitura non da poco e un’ipotesi a dir poco affascinante che comunque non si realizzerà. Grazie a una promessa di ingaggio da 50 milioni di euro a stagione fino al 2028 la Ferrari si sente al sicuro: il ‘sì’ del pilota monegasco è ormai questione di giorni così come il successivo annuncio del rinnovo di contratto.