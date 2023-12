Inter, colpo di scena Thuram-PSG: svolta imprevista

Il centravanti francese e l’ipotesi PSG: la svolta improvvisa per la firma, ecco la decisione di Marcus Thuram. Spunta un retroscena

La scorsa estate l’Inter ha dato spettacolo in sede di calciomercato. Dopo aver quasi sfiorato la Champions League, finita poi nelle mani del Manchester City di Pep Guardiola, Beppe Marotta ha deciso di scatenarsi con una serie di operazioni da urlo.

Dall’investimento di Frattesi agli approdi di Sommer e Pavard, arrivando soprattutto ad una scommessa stravinta dall’amministratore delegato: quella riguardante Marcus Thuram. Ha vissuto ben quattro anni con la maglia del Borussia Monchengladbach prima di decidere di fare il grande salto e accettare la corte dell’Inter. Il figlio di Lilian ha subito ricambiato la fiducia con prestazioni da vero top player che, insieme a Lautaro Martinez, stanno trascinando la squadra di Inzaghi.

7 reti e 10 assist vincenti in 20 apparizioni con la società meneghina, entrando in una marea di azioni decisive per il cammino incontrastato dell’Inter in campionato soprattutto. A Thuram hanno però pensato anche altre società importanti che si sono fatte avanti prima che il classe 1997 finisse per acconsentire alla proposta di Marotta. C’è stato il Milan che, non con troppa convinzione, si è fatto sfuggire quello che oggi è certamente tra gli attaccanti più forti al mondo.

La beffa maggiore, però, sembra averla incassata il PSG. La società di Al-Khelaifi non ha mai avuto limiti importanti dal punto di vista economico e lo scorso luglio ha tentato degli approcci davvero invitanti per portare Thuram sotto la Tour Eiffel. Adesso spunta il retroscena che lascia tutti di stucco.

Thuram al PSG, c’è l’annuncio del bomber nerazzurro

L’Inter lo ha preso a zero e se decidesse a fine stagione di venderlo, potrebbe incassare almeno 60 milioni cash. Una plusvalenza mostruosa. Il centravanti francese ha recentemente parlato dell’ipotesi di giocare al PSG, paventata nei mesi scorsi prima dell’ufficialità con il club di Zhang.

Il PSG, stando a quanto riferito da ‘Fichajes.net’, ha offerto a Thuram la possibilità di fare coppia in attacco con il connazionale Kylian Mbappè. In un’intervista a Canal+ è stato sibillino: “Mbappè sa benissimo perchè non sono venuto al PSG”, ha detto il bomber dell’Inter che ha poi specificato come non sia stata una questione di minutaggio garantito.

La scelta del club nerazzurro è avvenuta per la profonda stima, dimostrata per ben due anni nei suoi confronti (anche dopo il grave infortunio) dalla dirigenza interista. Una sorta di voglia di ricambiare la fiducia datagli, anche quando il suo passaggio alla Pinetina nell’estate 2022 saltò. Thuram è rimasto ‘fedele’ all’idea di sposare il progetto Inter: e così è stato, con buona pace del PSG che ha poi ripiegato su Kolo Muani.