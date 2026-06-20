Milano Linate Runway Run: un successo tra corsa, musica e divertimento

La corsa ha trasformato l’aeroporto di Milano Linate in una straordinaria pista da running con migliaia di partecipanti protagonisti di un’esperienza irripetibile

Prima l’ultimo aereo della giornata. Poi il via a una notte che 3.000 runner difficilmente dimenticheranno. La Milano Linate Runway Run ha trasformato la pista dell’aeroporto di Milano Linate in un suggestivo percorso di 10 chilometri, regalando ai partecipanti l’emozione di correre tra le luci aeroportuali, gli aerei in sosta e il fascino senza tempo di uno degli scali più importanti d’Italia.

MILANO LINATE RUNWAY RUN, UN FORMAT DI SUCCESSO

La 10 km non competitiva organizzata da MG Sport con SEA Milan Airports ha confermato il successo di un format capace di unire sport, intrattenimento ed esperienza. Un evento che continua a crescere, come dimostra il sold out registrato in appena 45 minuti dall’apertura delle iscrizioni e che ha portato a Milano runner provenienti da tutta Italia e dall’estero per vivere qualcosa di davvero unico. La serata è iniziata molto prima della partenza. I partecipanti hanno vissuto tutte le fasi di un vero viaggio: check-in, carta d’imbarco, controlli di sicurezza e accesso al gate dedicato. Una volta superati i controlli, i runner hanno raggiunto l’hangar trasformato per l’occasione in una grande area di intrattenimento dove musica, giochi, animazione e attività esperienziali hanno accompagnato l’attesa dell’ultimo volo della giornata.

ULTIMO VOLO E POI IL VIA: LA SERATA UNICA DI LINATE

Quando tutte le operazioni di volo della giornata si sono concluse, è arrivato il momento più atteso. Poco dopo la mezzanotte la pista è stata consegnata ai runner, che hanno potuto vivere un’esperienza straordinaria. Correre lungo i rettilinei illuminati dalle luci aeroportuali, circondati dagli aerei parcheggiati e immersi nel silenzio della notte. Una lunga scia luminosa composta dalle lampade frontali dei partecipanti ha attraversato l’intero scalo regalando immagini spettacolari e trasformando Linate in uno dei percorsi di corsa più suggestivi d’Europa.

DIVERTIMENTO, CORSA E AGONISMO: ECCO I VINCITORI

La Milano Linate Runway Run si conferma così molto più di una semplice corsa. È un evento che apre al pubblico uno spazio normalmente inaccessibile e che permette di vivere l’aeroporto da una prospettiva completamente nuova. Trasformando una normale notte di giugno in un’esperienza destinata a rimanere nella memoria dei partecipanti. Rimarrà senz’altro nella memoria anche di Riccardo Martellato e Giovanni Susca, che si sono presentati per primi, insieme, al traguardo dei 10km, mentre tra le donne la più veloce è stata Rebecca Volpe. Un ringraziamento particolare va a SEA Milan Airports, che ancora una volta ha aperto le porte dell’aeroporto di Milano Linate alla città. Senza la disponibilità dello scalo milanese e il lavoro di centinaia di persone dietro le quinte, dalla sicurezza alle operazioni aeroportuali, un evento di questo tipo semplicemente non sarebbe possibile.

LA SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI: “AEROPORTO LUOGO APERTO”

«Questo evento rappresenta un esempio concreto di come un aeroporto possa essere anche un luogo aperto alla città, capace di creare momenti di partecipazione e condivisione. Vedere migliaia di persone correre sulla pista di Linate, uno spazio normalmente dedicato ai voli, è un’emozione straordinaria», ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Milan Airports. “L’idea era semplice: aprire un luogo che normalmente nessuno può vedere da dentro e metterci delle persone a correre. Poi ti rendi conto che non è semplice per niente. C’è un aeroporto che funziona, voli, sicurezza, operazioni. E allora capisci che se riesci a farlo, stai offrendo qualcosa che non esiste da nessun’altra parte. Noi lo chiamiamo evento, ma in realtà è un’esperienza: arrivi, fai il check-in, passi i controlli, aspetti in un hangar pieno di musica e gente. Poi si ferma tutto. E la pista diventa tua. Vedere 3.000 persone correre a Linate dopo l’ultimo volo, con quelle luci, in quel silenzio. Lì capisci che la passione per lo sport non ha bisogno di spiegazioni. Parla da sola”, ha commentato Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport.

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MIZUNO E NON SOLO: L’IMPEGNO DEGLI SPONSOR

Così Lorenzo Griseri, Resp. Digital Marketing Mizuno Italia: “Essere main sponsor della Milano Linate Runway Run per noi di Mizuno Italia è un motivo di orgoglio che va ben oltre la semplice visibilità di brand: significa supportare una gara posizionata in un contesto unico in cui la corsa diventa esperienza e unione di culture. Per questa occasione Mizuno ha scelto di legare l’evento al lancio ufficiale italiano della nuova Wave Rider 30, la trentesima edizione di un’icona che dal 1997 rappresenta uno dei punti di riferimento tra le daily trainer del mondo running. Dal punto di vista tecnico, la Wave Rider 30 prosegue lo sviluppo della tecnologia Mizuno Wave abbinata all’intersuola Mizuno Enerzy Nxt, con l’obiettivo di migliorare la transizione e la fluidità dell’appoggio, mantenendo un equilibrio più efficace tra ammortizzazione e ritorno di energia. È una scarpa pensata per garantire performance al runner neutro su distanze medio-lunghe, con una percezione più naturale della rullata e una risposta molto più progressiva.