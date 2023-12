La Roma sceglie il prossimo portiere titolare: conosce già Mourinho

La Roma è pronta a scegliere il nuovo portiere titolare, una volta che Rui Patricio dirà addio: l’indiziato numero uno conosce già Mourinho

Rui Patricio, portiere titolare della Roma, è probabilmente all’ultima stagione in giallorosso. La carta d’identità inizia a pesare ma, soprattutto, sono tanti gli errori commessi dal portoghese che hanno fatto storcere il naso anche ai tifosi. Per questo il prossimo giugno potrebbe esserci l’addio, con la dirigenza capitolina che sta già decidendo a chi affidare il delicato ruolo di estremo difensore titolare.

La scelta alla fine dovrebbe essere stata fatta ed è ricaduta su un profilo che sembra essere perfetto anche perché conosce già José Mourinho. Sempre che il tecnico portoghese rinnovi con la Roma, cosa ad oggi tutta da verificar. Ma si sa nel calcio mai dire mai, ad ogni modo la scelta non cambierebbe mostrando un una certa continuità tecnica.

Si tratta di un prospetto che lo Special One conosce già in quanto…è presente nella rosa giallorossa attuale! Più nello specifico, la Roma, avrebbe deciso di promuovere titolare Mile Svilar, il secondo portiere dei giallorossi che fin qui si è sempre fatto apprezzare quando è stato chiamato in causa.

La Roma sceglie il prossimo portiere: conosce già Mourinho

Il belga, naturalizzato serbo, classe ’99, è arrivato alla Roma nell’estate 2022 e da allora ha sempre fatto il secondo, accontentandosi degli scampoli che Rui Patricio gli ha lasciato. Solo 3 presenze in Serie A, ma diverse, invece, nelle coppe. Proprio l’Europa è stato il teatro dove spesso si è esibito convincendo tutti, dai tifosi a Mourinho, passando per la dirigenza giallorossa. In questi due anni è cresciuto tanto alle spalle di una certezza come Rui Patricio.

Adesso che il portiere portoghese è in odore di addio, è anche giusto dare la giusta continuità tecnica alla porta giallorossa e promuovere il serbo tra i pali giallorossi. La scelta sembra essere stata fatta e sarà questa a prescindere dal futuro di Mourinho.

Sempre che Rui Patricio vada davvero via a fine anno. Altrimenti non è difficile prevedere un’alternanza più serrata tra i due, un po’ come avviene all’Atalanta tra Musso e Carnesecchi. Il sogno di Svilar di difendere i pali di una big starebbe per diventare realtà.

