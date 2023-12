L’Inter sacrifica Bisseck: scambio pazzo in Serie A

L’Inter, in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, è pronta a sacrificare Yann Bisseck: pazzesco scambio in Serie A

Nell’ultimo match di campionato, quello stravinto contro l’Udinese, per la prima volta Yann Bisseck è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Nonostante il reparto offensivo dei bianconeri non abbia dato mai alcun tipo di problema, il calciatore si è ben comportato in campo ed ha fornito una prestazione convincente.

Nonostante abbia guadagnato la fiducia di mister Simone Inzaghi, il suo nome ritorna (nuovamente) ad essere accostato a quello delle cessioni. In particolar modo nel mercato invernale. Marotta ed Ausilio pensano ad un clamoroso scambio con un club di Serie A: l’obiettivo è quello di avere un esterno destro al posto del centrale difensivo.

Secondo quanto riportato dal sito ‘Calciomercato.it‘ pare che Inter e Sassuolo stiano seriamente pensando ad effettuare un importante scambio in vista dell’apertura del mercato di gennaio.

Inter, che scambio con il Sassuolo: Bisseck va a Reggio Emilia

I nerazzurri stanno risolvendo i problemi in difesa (Bastoni appena rientrato dall’infortunio, Pavard tornerà nel 2024), ma sulla fascia destra è vero allarme. In primis per il ko che ha colpito Denzel Dumfries. L’olandese, infatti, dovrà rimanere fermo a lungo per via di un problema muscolare che lo ha colpito.

Senza dimenticare i continui infortuni che Juan Cuadrado continua a portarsi dietro dalla sua esperienza alla Juventus. Ed è per questo motivo che la dirigenza nerazzurra vuole acquistare un calciatore che possa subito integrarsi nel campionato italiano e negli schemi del manager piacentino. Il primo nome sulla lista porta a quello di Jeremy Toljan, esterno neroverde di Dionisi. Il tedesco piace moltissimo alla dirigenza e potrebbe seriamente vestire il nerazzurro in vista del mercato invernale.

L’obiettivo dell’Inter è quello di prenderlo subito a gennaio e magari “rimandare” a giugno per un possibile acquisto definitivo. Si punterà ad un prestito con diritto di riscatto. Non solo: a Reggio Emilia potrebbe andare proprio il centrale difensivo Bisseck che, partita dopo partita, sta iniziando ad acquisire fiducia e potrebbe essere richiesto dai neroverdi.

Fino a questo momento della stagione Toljan ha collezionato ben 6 assist vincenti per i suoi compagni di squadra che hanno trovato la via della rete. Una operazione che potrebbe andare in porto: l’ultima parola, però, spetterà al Sassuolo e soprattutto a Dionisi che non vorrebbe perdere il suo diamante.