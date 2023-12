Bye bye Milan: cessione e va al Manchester United

Il Milan valuta l’importante cessione da parte del big rossonero. Ad attenderlo la Premier League, ed in particolare il Manchester United

Per il calciatore in questione si tratterebbe di un clamoroso ritorno nel Regno Unito visto che, per anni, ci ha giocato dopo esserci cresciuto calcisticamente. Poi l’arrivo in Italia dove è diventato uno dei pilastri della difesa del Milan che ha vinto lo scudetto dopo anni di assenza.

Sì, stiamo parlando proprio di Fikayo Tomori che è entrato nella lista dei desideri da parte del Manchester United. L’obiettivo dei ‘Red Devils’ è quello di riportarlo in Premier League dove ha militato con le maglie di Chelsea, Brighton, Hull City e Derby County.

Una prima parte di stagione assolutamente da dimenticare per il centrale britannico. Non solamente per colpa sua, ma per l’intera squadra. In particolar modo da parte della retroguardia che sta subendo tantissimi gol. Sia in campionato, che soprattutto in Europa. Numeri a dir poco disastrosi per il team allenato da Stefano Pioli. Ciò, però, non toglie il fatto che alcuni pezzi pregiati del club siano entrati nel mirino di importanti società estere.

Lo United bussa alla porta del Milan: interesse per Tomori

Questa volta Tomori è finito nel mirino dello United (da pochi giorni uscita dalla Champions League concludendo il suo girone da ultima) e che intende effettuare una vera e propria rivoluzione. Ovviamente a partire dalla prossima stagione sportiva. Ed è per questo motivo che la dirigenza inglese, in estate, è pronta ad avanzare una offerta a dir poco irrinunciabile per il classe ’97. Il nativo di Calgary viene attualmente valutato sui 40 milioni di euro. L’obiettivo è quello di ricevere un importante sconto da una sua possibile cessione.

Non è così’ semplice visto che, sulle sue tracce, si potrebbero fiondare altri club importanti. Tra questi anche il Paris Saint Germain che, in passato, aveva mostrato un concreto interesse verso il centrale. Anche se, una vera e propria offerta, non c’è mai stata. A questo punto pare più difficile una sua permanenza, con la maglia del ‘Diavolo’, anche per la prossima stagione.

Cardinale sa molto bene che nella sessione estiva di mercato potrebbero arrivare interessanti offerte per i suoi pezzi pregiati. Ed allo stesso tempo le valuterà molto attentamente. Uno degli indiziati principali a lasciare il team potrebbe essere proprio il 26enne.