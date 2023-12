Nuova moto per Marquez e sgarbo a Valentino Rossi: il piano

By

Marc Marquez ha lasciato la Honda per la Ducati con un obiettivo in testa: vincere il settimo titolo mondiale della sua carriera in MotoGP

Il prossimo campionato del mondo di MotoGP sarà uno dei più seguiti e con maggiore appeal degli ultimi anni. Tutto merito di Marc Marquez che dopo oltre dieci anni trascorsi alla Honda ha optato per il passaggio al team Gresini, dove potrà contare sulla Ducati Desmosedici.

Il trentenne fuoriclasse spagnolo è convinto di poter tornare in lizza per il titolo mondiale grazie a una moto molto più veloce e competitiva rispetto all’ultima versione della Honda. Com’era scontato che fosse, la mossa di Marquez ha scatenato una serie di reazioni e un bel po’ di polemiche.

C’è una domanda, tra l’altro, che circola da qualche settimana nell’ambiente delle due ruote: cosa farà Marquez nel 2025? Alla luce dell’accordo stretto con il team Gresini, limitato ad una sola stagione, è più che legittimo chiedersi cosa potrà accadere l’anno successivo. Nessuno ad oggi conosce i piani del fuoriclasse di Cervera, si fanno solo alcune ipotesi prive di riscontri concreti.

Ad esempio c’è chi dà per scontato il passaggio alla Ducati ufficiale, al posto di uno tra Bagnaia e Bastianini, chi invece considera plausibile un clamoroso ritorno alla Honda se la casa giapponese dovesse tornare ai fasti di un tempo.

Marquez, che beffa nei confronti di Valentino Rossi: cosa può succedere

Nelle ultime ore un’ulteriore ipotesi viene avanzata dal portale ‘elnacional.cat’, secondo cui si potrebbe assistere a un accordo, questo sì clamoroso, tra Marquez e la Yamaha. Il team di Iwata ha vinto l’ultimo titolo piloti di MotoGP nel 2021 grazie al giovane pilota francese Fabio Quartararo. Un successo che oggi pare irripetibile, alla luce del dominio incontrastato della Ducati.

Se Marquez in sella alla Desmosedici dimostrerà di poter tornare il fuoriclasse di qualche stagione fa, anche la Yamaha potrebbe pensare concretamente a lui. Un’eventuale intesa tra il team nipponico e lo spagnolo avrebbe il sapore di una beffa nei confronti di Valentino Rossi. Il Dottore ha corso la bellezza di sedici anni in Yamaha vincendo quattro dei suoi nove titolo mondiali.

Di certo non farebbe i salti di gioia a vedere il suo odiato e acerrimo rivale gareggiare con la moto che ha segnato una parte consistente del suo percorso in MotoGP. Resta per ora una mera eventualità, ma nulla di così inverosimile.