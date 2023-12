Juventus, flop clamoroso: buco da oltre 100 milioni

Un vero e proprio clamoroso flop quello della Juventus, un buco da oltre 100 milioni di euro: anche i tifosi se ne stanno accorgendo

Il pareggio rimediato, in trasferta, contro il Genoa ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi bianconeri che speravano di poter ridurre la distanza dalla capolista Inter. C’è anche un’altra questione che non passa affatto inosservata nell’ambiente juventino: quello del clamoroso buco da oltre 100 milioni di euro che riguarda uno dei suoi calciatori.

Proprio negli ultimi giorni sono tornate, incessanti più che mai, le critiche nei confronti di Dusan Vlahovic. Non si tratterebbe affatto della prima volta da quando il serbo è arrivato a Torino. Un bel po’ di utenti, sui social network, di fede bianconera stanno iniziando a puntare il dito contro l’ex Fiorentina.

Altri, invece, lo considerano un vero e proprio flop clamoroso da parte della dirigenza che lo ha acquistato quasi due anni fa dalla società di Rocco Commisso. Tanto da sborsare una cifra molto importante che, a questo punto, sta facendo sorridere più i viola che i bianconeri.

Juventus, Vlahovic è un flop? Buco da 100 milioni

A prescindere dalle critiche sta ricevendo le richieste di mercato per Dusan Vlahovic di certo non mancano. In particolar modo dalla Premier League che lo continua ad osservare con molta attenzione. Il suo impatto in bianconero, però, è stato vissuto da pochi alti e molti bassi. Tanto è vero che in molti considerano questa operazione di mercato un vero e proprio flop. Il serbo avrebbe dovuto fare la differenza, ma quest’ultima in quel di Torino ancora la devono vedere.

I gol, però, ci sono stati. Quello è inutile negarlo. Altri sono stati anche parecchio pesanti e non devono essere messi da parte. C’è addirittura chi sperava che il possibile scambio con il Chelsea (quello che avrebbe portato Romelu Lukaku in bianconero ed il serbo ai ‘Blues’) potesse andare in porto. Alla fine non se ne è fatto più nulla visto che una vera e propria trattativa non c’è mai stata.

In questa prima parte di stagione, però, i numeri non gli sorridono affatto. Solamente 5 reti ed un assist in campionato in 14 presenze. Troppo poco per uno che, di mestiere, fa il centravanti. Numeri decisamente lontani da quando si è fatto conoscere con la Fiorentina e dove è definitivamente esploso. Un giocatore che è stato pagato più di 90 milioni. Senza dimenticare il suo pesante ingaggio: tanto da superare i 20 milioni netti.