“Non vogliamo Barella”: l’annuncio in diretta spiazza tutti

Il noto giornalista estero ha precisato che il top club non è assolutamente interessato nell’acquistare le prestazioni di Nicolò Barella la prossima stagione

Non è affatto un mistero che Nicolò Barella sia considerato come uno dei top player della Serie A. Così come non lo è il fatto che moltissimi importanti club esteri lo abbiano adocchiato per un possibile trasferimento. Negli ultimi mesi si sta parlando di un interesse concreto da parte di una delle società più importanti al mondo.

Stiamo parlando del Real Madrid che potrebbe avviare una trattativa per lui. A interrompere, però, tutto questo ci ha pensato il noto giornalista spagnolo Miguel Angel Lara. Lo ha fatto durante una diretta televisiva in cui ha confermato il “non interesse” dei Blancos nei confronti del centrocampista azzurro. Per la gioia dei tifosi dell’Inter.

Inter, sospiro di sollievo per Barella: le ultime dalla Spagna

Un intervento importante quello avvenuto, nelle ultime ore, da parte del noto giornalista Miguel Angel Lara ai microfoni di ‘Tv Play’ su Twitch. Il cronista ha precisato che tra il Real Madrid ed il calciatore non c’è assolutamente nulla. Nel corso della stessa intervista ha comunque voluto elogiare le qualità del centrocampista. Allo stesso tempo, però, ha voluto ribadire che non c’è alcun tipo di possibilità sul fatto che possa un giorno trasferirsi in Liga per vestire la gloriosa maglia del Real Madrid.

Tanto è vero che ha voluto sottolineare il fatto che, proprio in quel reparto, la dirigenza ha costruito le basi per un futuro giovane e di grande valore. Con importanti giocatori che ha attualmente in rosa. Segno del fatto che per il nazionale azzurro non potrebbe esserci lo spazio necessario per mettersi in mostra. “Non c’è spazio per lui al Real“. Parole che non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione e che suonano come “poesia” per i tifosi nerazzurri. Ciò, però, non toglie il fatto che la Premier League monitora ed osserva con attenzione la situazione che riguarda l’ex Cagliari.

Buone notizie giungono anche per i “cugini” dei nerazzurri. Il Milan, infatti, può stare tranquillo su Theo Hernandez. Non ci sarà alcun tipo di ritorno alla casa base per il forte terzino sinistro. Il giornalista del quotidiano ‘Marca’ ha infatti escluso che possa arrivare la prossima stagione. La dirigenza virerà forte su Alphonso Davies, in uscita dal Bayern Monaco.