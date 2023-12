Riscatto vicinissimo, 8 milioni subito alla Juve

Arrivano novità sul mercato in uscita della Juve. Un club di Serie A può riscattare il giovane bianconero: plusvalenza in arrivo

In vista delle prossime finestre di calciomercato, la Juve sta cercando nuove entrate per ambire ai colpi migliori in varie zone del campo, con un focus specifico sul centrocampo. Giuntoli sta continuando la sua ricerca, e con qualche milione di euro in più potrebbe portare a Torino campioni più che affermati per la futura rosa di Allegri.

Servono nomi in uscita, e uno di questi potrebbe essere più vicino del previsto. Dalla Serie A c’è un club che può riscattare un giovane bianconero in vista della prossima stagione.

Arrivano conferme infatti dal Genoa per il futuro di Koni De Winter, difensore classe 2002 di proprietà bianconera ma in prestito ai Grifoni. Tra poco potrebbe scattare l’obbligo di riscatto e una plusvalenza utile per la Juve. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul belga.

Otto milioni alla Juve per De Winter: così il Genoa ‘aiuta’ i bianconeri

La Juve è reduce dal pareggio per 1-1 con il Genoa, deludente sotto l’aspetto del risultato e pieno di polemiche nel post-partita. È proprio il Genoa, però, che dopo questo risultato potrebbe dare una mano ai bianconeri in chiave mercato, sotto la voce ‘entrate’. De Winter, giovane difensore bianconero in prestito al club ligure, è diventato un punto saldo della formazione di Gilardino, e il riscatto potrebbe arrivare prima del previsto.

Koni De Winter è nel panorama juventino dal 2018, quando è entrato nella Juve Under 18. Dopo una scalata che lo ha portato alla Next Gen, è arrivato il primo prestito all’Empoli, dove ha dimostrato di essere uno dei difensori con maggiore potenziale in Serie A. In questa stagione si trova al Genoa, dove ha giocato già 14 partite sotto la guida di Gilardino.

La Juve sta aspettando che il numero di partite del belga salga sempre di più, dato che l’obbligo di riscatto per il difensore scatterà alla 23esima presenza in Serie A. Lui si trova già a quota 12, e in poco tempo potrebbe ufficializzare il riscatto del suo club attuale per 8 milioni più 2 di bonus.

Sarebbe un’ottima plusvalenza per la società bianconera, che potrebbe reinvestire la cifra sul prossimo mercato estivo. Il giocatore si trova bene con Gilardino, e non dovrebbe opporsi ad un eventuale trasferimento definitivo. Mentre la Juve avrà un’entrata ulteriore, il Genoa troverà in rosa un ottimo difensore anche per la prossima stagione, per la gioia dei suoi tifosi.